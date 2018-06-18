Песков: пока Путин не может наложить вето на закон о повышении пенсионного возраста

Президент РФ Владимир Путин на данном этапе не участвует в обсуждении вопроса о повышении пенсионного возраста, поэтому апеллировать к нему, в том числе в связи с появившимися петициями противников реформы преждевременно, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Так он ответил на просьбу прокомментировать сбор подписей на интернет-сайтах под петициями против повышения пенсионного возраста, передает «Интерфакс».
«Я могу лишь еще раз повторить, что эта тема прорабатывается экспертами правительства, курирующими министрами, вице-премьерами, уже после внесения (законопроекта в Госдуму) подключатся эксперты в Думе», — сказал Песков.
«Президент в этом обсуждении не принимает участия», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
На реплику журналистов о том, что президент может наложить вето на закон после его принятия, Песков сказал: «Мы с вами не видим пока окончательных очертаний этой реформы, поэтому пока преждевременно обращаться к президенту».
Вместе с тем он отметил, что «в администрации президента получают информацию о ходе этой работы, но ни администрация, ни президент не являются участниками этой экспертизы».
16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать уже в 2019 году.
Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, в случае повышения пенсионного возраста годовой доход пенсионера в России должен увеличиться в среднем на 12 тысяч рублей.
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