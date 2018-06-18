Грязь с трех дорог из-за неправильного тротуара стекает во двор дома в Бердске

В 2017 году на улице Красная Сибирь в Бердске отремонтировали тротуары. Делали их «для людей», поэтому напротив выездов из дворов частных домов продумали понижения уровня тротуаров. Для удобства жителей, конечно же.

Однако, этот продуманный подход оказался применим не везде, а на одном из адресов обернулся неприятными последствиями. Через год с первыми ливнями дом №1 на ул. Красная Сибирь топит.

Выезд с участка Любови Петровой расположен напротив слияния улиц Красная Сибирь и Боровой. По словам Любови Петровны, во время дождя, не говоря уже о ливне, вода, несущая грязь с трех дорог, перехлестывает через пониженный тротуар и утекает под ворота ее двора.

Сегодня, 18 июня, Любовь Петровна рассказала «Курьер. Среда. Бердск», каким образом сложилась эта ситуация, как они ее переносят, а так же поделилась своими планами на будущее.

— Топит нас постоянно. В прошлом году нам сделали тротуар. Радостно было, мы были довольны, что начали делать, наконец-то у нас будет пешеходная дорога нормальная. Но, когда пошли ливни, наша радость почему-то исчезла. Потому что все полилось через тротуар, к нам в ограду, из ограды в огород… Для чего все это делалось? Видели, что очень сложная тут у нас улица, дома внизу, дорога выше, и все сделали вот так… Муж еще говорил рабочим: «Сделайте повыше!» А его в ответ спрашивают: «А Как вы будете заезжать?» Отвечает: «Да это не ваши проблемы, как я буду заезжать. Мы тут себе сделаем, как нам надо», — рассказала Любовь Петровна.

Но дорожники сделали работу, как планировалось. Возможно, они не имею права вносить изменения в утвержденный проект, по которому производится ремонт.

Ливневая канализация, расположенная у ворот, с объемами воды, видимо, не справляется

До ремонта тротуара у Любови Петровны такой проблемы не было, хотя дождевая вода сливалась через ее участок всегда. Дело в том, что специально для этого по их участку проложена труба. Вода с трех дорог, попадая в эту трубу, стекала по ней, не заливая участок и огород, прямо в ливневку, проложенную на улице Трудовой.

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Желоб, по которому раньше стекала дождевая вода

Новый же тротуар перенаправил поток грязной воды на пару метров левее старого русла. В результате вода, не попадая в трубу, размывает центральную часть двора и стекает на огород.

Поток воды, текущий по дворику, «сплавил» тяжелую резиновую «дорожку» на несколько метров вниз.

Во время сильных дождей вода с дорог течет по двору Любови Петровны с таким напором, что намывает ямы и смывает грядки в огороде. Грядки свои Любовь Петровна «подняла» — поставила металлические заграждения и засыпала внутрь свежую землю. Дело в том, что буквально за несколько ливней с огорода смыло почти весь плодородный слой. А оставшаяся земля, высыхая, образует корку, с трудом поддается тяпке.

— В этом году на «проточной» земле высадила капусту, думала — пронесет… А ее смыло, — посетовала Любовь Петровна.

Поток дождевой воды, попадая во двор, заливает фундамент дома, протекает по специальному желобу под прихожей, а в особенно сильные ливни даже течет поверх деревянного пола. Как только хозяйка узнает о предстоящих дождях, она сразу же законопачивает вентиляционные отверстия в фундаменте, чтобы не допустить попадания воды под дом. Судя по высоте, на которой крошится фундамент, вода поднимается на 15-20 см от земли.

Любовь Петровна неоднократно обращалась со своей проблемой в администрацию города.

— Несколько раз звонила Вишневскому. Сколько раз и к мэру ходили, и зимой по ливневке. Нам в прошлый год обещали, что сделают ливневку по улице в этом году, теперь уже сказали, что в этом году делать не будут, а будут в следующем году… А в следующем году они то же самое скажут? И мы будем каждый год вот так тонуть? — возмутилась Любовь Петровна.

По словам Любови Петровны, машина для откачки воды им не нужна, так как вода на ее участке сильно не задерживается, а проходит «мимотеком»…

— В четверг, когда ливень был, приезжал Вишневский, сказал «Мы вам поднимем тротуар на 20 сантиметров», все здесь сделаем, привезем щебенки, все засыпем, все заделаем… А когда это будет — неизвестно. Дожди-то идут, никого не ждут… Мэр сказал, что денег нет… Подумаешь, два дома тонут… — прокомментировала Любовь Петрова.

Автор Видео Слава Душин



Любовь Петровна не собирается сидеть, сложа руки, а намерена добиваться справедливости.

— Собираюсь в суд подавать. Но не знаю… Конечно, тут рука руку моет, и как все будет выглядеть, я не знаю… Но я попробую. Уж если мы военный суд выиграли… Надо и здесь попробовать, — заявила Любовь Петровна.

Начальник отдела благоустройства ЖКХ Андрей Вишневский рассказал «Курьер. Среда. Бердск» о том, какие запланированы и когда начнутся работы у дома Любови Петровой.

— В прошлом году мы сделали понижение въезда к индивидуальному жилому дому. На сегодняшний день в районе перекрестка улиц Красная Сибирь и Боровая отсутствует городская ливневая канализация. Поэтому при обилии осадков там возникают серьезные проблемы. Нам приходится учитывать два момента: отсутствие транспортной доступности и затопление дождевыми водами. Сейчас там все подсохнет до конца, выйдем на место, осмотрим все по отметкам, насколько нужно тротуар поднять, чтобы не пустить воду, но, в то же время, не перекрыть въезд во двор. И после того, как все измерим, я думаю, завтра-послезавтра будем этим заниматься. — рассказал Андрей Вишневский.

Кроме того, Андрей Вишневский прокомментировал слова Любови Петровны про невыполнение просьбы мужа не понижать уровень тротуара.

— Во-первых, рабочие не могут самостоятельно изменять проект, по которому производятся работы. Во-вторых, ко мне лично никто с такой просьбой не обращался. А я был ответственный за производство этих работ и находился там чуть ли не каждый день, — заверил Андрей Сергеевич.