Аграрный университет Новосибирска лишили аккредитации по шести направлениям

Уведомление о лишении государственной аккредитации по отдельным направлениям подготовки опубликовал на своем сайте Новосибирский государственный аграрный университет.
«Настоящим ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ информирует о лишении государственной аккредитации в отношении следующих групп специальностей и направлений подготовки высшего образования ФГБОУ ВО Новосибирского ГАУ:
38.05.02 Таможенное дело, уровень специалитет;
40.05.02 Правоохранительная деятельность, уровень специалитет;
38.06.01 Экономика, уровень подготовки кадров высшей квалификации;
40.06.01 Юриспруденция, уровень подготовки кадров высшей квалификации;
а также о лишении государственной аккредитации в отношении следующих групп специальностей и направлений подготовки высшего образования Томского сельскохозяйственного института — филиала ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ:
38.03.01 Экономика, уровень бакалавриат;
40.03.01 Юриспруденция, уровень бакалавриат;
Вместе с тем вуз предоставляет право на перевод в другое образовательное учреждение, где обучают по аналогичным образовательным программам соответствующего уровня и направленности с сохранением условий обучения. Это определит учредитель университета — Министерство сельского хозяйства РФ.
Кроме того НГАУ предлагает студентам перевестись на другие факультеты в стенах вуза — с целью обеспечения социальных гарантий на получение образования. О причинах лишения лицензии не сообщается.
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