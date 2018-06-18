Аграрный университет Новосибирска лишили аккредитации по шести направлениям

Уведомление о лишении государственной аккредитации по отдельным направлениям подготовки опубликовал на своем сайте Новосибирский государственный аграрный университет.

«Настоящим ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ информирует о лишении государственной аккредитации в отношении следующих групп специальностей и направлений подготовки высшего образования ФГБОУ ВО Новосибирского ГАУ:

38.05.02 Таможенное дело, уровень специалитет;

40.05.02 Правоохранительная деятельность, уровень специалитет;

38.06.01 Экономика, уровень подготовки кадров высшей квалификации;

40.06.01 Юриспруденция, уровень подготовки кадров высшей квалификации;

а также о лишении государственной аккредитации в отношении следующих групп специальностей и направлений подготовки высшего образования Томского сельскохозяйственного института — филиала ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ:

38.03.01 Экономика, уровень бакалавриат;

40.03.01 Юриспруденция, уровень бакалавриат;

Вместе с тем вуз предоставляет право на перевод в другое образовательное учреждение, где обучают по аналогичным образовательным программам соответствующего уровня и направленности с сохранением условий обучения. Это определит учредитель университета — Министерство сельского хозяйства РФ.

Кроме того НГАУ предлагает студентам перевестись на другие факультеты в стенах вуза — с целью обеспечения социальных гарантий на получение образования. О причинах лишения лицензии не сообщается.