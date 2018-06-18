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Попало на видео избиение врача мужем пациентки в больнице Новосибирска

Следственный комитет начал проверку по сообщениям в СМИ. Пациентку возмутила необходимость сдать анализы. Нападение происходило в присутствии ребенка.(ВИДЕО)

18.06.2018 Фото: Стоп-кадр с видео Нет комментариев

Попало на видео избиение врача мужем пациентки в больнице Новосибирска

Удар пришелся в голову доктора

В Новосибирске проводится проверка по факту размещения в средствах массовой информации сведений о причинении врачу телесных повреждений в ГКБ № 25, сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

В Заельцовском межрайонном следственном отделе следственного управления СКР по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка по факту причинения телесных повреждений врачу ГКБ № 25 посетителем больницы, по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ.

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В сети появились кадры инцидента с участием врача и родственника пациентки, произошедшего поздним вечером 10 июня в Городская клиническая больница №25.

Бригада скорой помощи доставила в лечебное учреждение женщину с подозрением на острый панкреатит. Больную принял дежурный врач, назначивший ряд дополнительных обследований для уточнения диагноза, сообщают местные СМИ, со ссылкой на представителя больницы.

По неизвестной причине пациентка отказалась сдавать анализ мочи и принялась ругаться на доктора. Вскоре к конфликту присоединился супруг больной, решивший поговорить с медработником на повышенных тонах.

«Беседа» закончилась тем, что мужчина ударил врача в присутствии своей жены, державшей на руках их ребенка. После этого семья удалилась из приемного покоя.

Видео НГС

Пострадавшего осмотрели коллеги — терапевт, травматолог и невролог, диагностировавшие у него, по предварительной информации, сотрясение головного мозга.

В больницу вызвали полицию. Теперь к делу подключился Следственный комитет.

СК возбуждал уголовное дело по факту угрозы убийством, совершенной в отношении врача при исполнении им служебных обязанностей в больнице Бердска — по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться этой угрозы).

По данным следствия, 26 марта в Бердскую горбольницу за медицинской помощью в связи с наличием колото-резаного непроникающего ранения туловища обратилась местная жительница. Медики оказали пациентке необходимая помощь, при этом ввиду отсутствия показаний к госпитализации было принято решение не помещать женщину в стационар.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», находившийся совместно с пациенткой в больнице её гражданский муж, будучи в состоянии алкогольного опьянения, необоснованно предположил, что медицинская помощь женщине оказана некачественно, ненадлежащим образом. И начал душить врача, схватив руками за шею.

В феврале, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», психически больной пациент напал на психиатра и медсестру во время приема в кабинете. Агрессивного больного увезли в психиатрическую больницу, а доктору пришлось брать больничный.


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