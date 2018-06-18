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До 24 июня отключили горячую воду в Микрорайоне Бердска
Аграрный университет Новосибирска лишили аккредитации по шести направлениям
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Шторм с градом, ветром, грозами и ливнями накроет Бердск
Отключили горячую воду на 5 дней в центре Бердска
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