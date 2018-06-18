До 24 июня отключили горячую воду в Микрорайоне Бердска

Из-за планового ремонта остановлена работа котельной «Новой» с 18 по 24 июня в Бердске. Все это время в Микрорайоне не будет горячей воды. Как доложила на совещании чиновников 18 июня техдиректор КБУ Ирина Корниевская, на котельной 18 и 19 проведут подготовительные работы. 20 июня пройдут гидравлические испытания на сетях.

Начало подготовки к следующему отопительному сезоны бывшей бэмзовской котельной откладывались несколько раз.