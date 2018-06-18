Отключили горячую воду на 5 дней в центре Бердска

Об отключении горячей воды у потребителей с 18 июня в понедельник сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.

В связи с проведением плановой чистки водоподогревателей на ЦТП-13 будет произведено отключение горячей воды у потребителей с 9 часов 18 июня до 16 часов 22 июня. Об этом известил телефонограммой Комбинат бытовых услуг, занимающийся работами на ЦТП.

Под отключение попадают дома по адресам: ул. К. Маркса, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, ул. Ленина, 12, 12А, 14, 16, 16А, 18, ул. Островского, 1А, 1Б, ул. Энергетическая, 3, 5, 7, 9, ул. Суворова, 4, ул. Кутузова, 1.