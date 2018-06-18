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Шторм с градом, ветром, грозами и ливнями накроет Бердск

По прогнозу синоптиков, днём 19 июня, ночью 20 июня, по области ожидаются дожди, местами сильные, усиление ветра 17-22 м/с, местами шквалистый ветер до 25-27 м/с.

18.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Шторм с градом, ветром, грозами и ливнями накроет Бердск

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Экстренное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных комплексом неблагоприятных метеорологических явлений, передало Западно-Сибирское управление гидрометеослужбы.

По прогнозу синоптиков, днём 19 июня, ночью 20 июня, по области ожидаются дожди, местами сильные, грозы, ливни, град, усиление ветра 17-22 м/с, местами шквалистый ветер до 25-27 м/с. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений (источник ЧС – комплекс неблагоприятных метеорологических явлений).

Главное управление МЧС России по Новосибирской области рекомендует: Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Не стойте под балконами.

Нужно проявлять осторожность, если увидите оборванные провода, раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты.

В дождливую погоду предельное внимание необходимо проявить дорожным службам и автовладельцам. Размывы дорог и мокрое дорожное полотно способны спровоцировать рост ДТП. Кроме того, автовладельцам не рекомендуется парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями.

Ожидаемая непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди людей.

Грозовые явления могут не только вызвать аварии в энергохозяйстве, но и навредить гражданам. При разрядах молнии следует соблюдать правила безопасности.

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по единому телефону пожарных и спасателей 101, либо по телефону экстренных служб 112, или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 218-22-32.

При возникновении чрезвычайных ситуаций в городе Новосибирске нужно звонить по телефону 051 в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии.


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