Шторм с градом, ветром, грозами и ливнями накроет Бердск

Экстренное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных комплексом неблагоприятных метеорологических явлений, передало Западно-Сибирское управление гидрометеослужбы.
По прогнозу синоптиков, днём 19 июня, ночью 20 июня, по области ожидаются дожди, местами сильные, грозы, ливни, град, усиление ветра 17-22 м/с, местами шквалистый ветер до 25-27 м/с. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, падением слабо закреплённых конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений (источник ЧС – комплекс неблагоприятных метеорологических явлений).
Главное управление МЧС России по Новосибирской области рекомендует: Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Не стойте под балконами.
Нужно проявлять осторожность, если увидите оборванные провода, раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты.
В дождливую погоду предельное внимание необходимо проявить дорожным службам и автовладельцам. Размывы дорог и мокрое дорожное полотно способны спровоцировать рост ДТП. Кроме того, автовладельцам не рекомендуется парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями.
Ожидаемая непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди людей.
Грозовые явления могут не только вызвать аварии в энергохозяйстве, но и навредить гражданам. При разрядах молнии следует соблюдать правила безопасности.
Обо всех происшествиях необходимо сообщать по единому телефону пожарных и спасателей 101, либо по телефону экстренных служб 112, или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 218-22-32.
При возникновении чрезвычайных ситуаций в городе Новосибирске нужно звонить по телефону 051 в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии.
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