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Фото: горы мусора на берегу Обского моря — визитная карточка Бердска

В целом, уже даже нет возмущения. Люди — сами свинтусы. И власть — не смотрит за чистотой, лишь планы по туризму себе в блокнотиках рисует. Картина такая в этих местах постоянно. Из года в год.

18.06.2018 4 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал читатель:

Ой, ну так славно ребята с косичками да в рубашках с поясками в ручеек с  подружками танцевали, залюбуешься. Приехали милки в субботу  на крутой берег Обского моря отдыхать, палаточки, машинки, человек 20 было. Мы так, по-стариковски прогуливались, посмотрели на них и прям душа поет.  А ближе к обеду следующего дня, то бишь в воскресенье вновь пошли на бережок. И на месте парковки «косачей» лежат мешки мусора. (первое фото). Может, и не они, но рядом с ними никто больше не падал на стоянку.

Дальше по берегу горы уже горы мешков — или с весны остались после уборки, или уже нажрали-напили за лето.  (второе фото)

В целом, уже даже нет возмущения. Люди — сами свинтусы. И власть — не смотрит за чистотой, лишь планы по туризму себе в блокнотиках рисует. Картина такая в этих местах постоянно. Из года в год.

Фото: горы мусора на берегу Обского моря визитная карточка Бердска

Фото: горы мусора на берегу Обского моря визитная карточка Бердска


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Люди — свиньи. На гуменке, между мостом и лагерем(дельфин) есть небольшой участок суши, который загадили отдыхающие бухари. Хотя, возле моста есть мусорный контейнер. Даже он не способствует чистоте. Люди-свиньи…

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  2. Зверь

    Это еще культурно. Обычно пролетарский гегемон ( в простнанародье быдло ) бухает и рыбу чистить,и себе же под ноги бутылки,банки и шелуху кидает,без всяких там буржуйских прибамбасов ввиде мусорных пакетов

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  3. Рома

    о чём вообще говорить , если некоторые свиньи даже около дома где до контейнера несколько метров мусор свой донести не могут, выходят из подъезда и прямо здесь и бросают

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