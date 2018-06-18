Фото: горы мусора на берегу Обского моря — визитная карточка Бердска

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Ой, ну так славно ребята с косичками да в рубашках с поясками в ручеек с подружками танцевали, залюбуешься. Приехали милки в субботу на крутой берег Обского моря отдыхать, палаточки, машинки, человек 20 было. Мы так, по-стариковски прогуливались, посмотрели на них и прям душа поет. А ближе к обеду следующего дня, то бишь в воскресенье вновь пошли на бережок. И на месте парковки «косачей» лежат мешки мусора. (первое фото). Может, и не они, но рядом с ними никто больше не падал на стоянку.

Дальше по берегу горы уже горы мешков — или с весны остались после уборки, или уже нажрали-напили за лето. (второе фото)

В целом, уже даже нет возмущения. Люди — сами свинтусы. И власть — не смотрит за чистотой, лишь планы по туризму себе в блокнотиках рисует. Картина такая в этих местах постоянно. Из года в год.