Фото: горы мусора на берегу Обского моря — визитная карточка Бердска

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Люди — свиньи. На гуменке, между мостом и лагерем(дельфин) есть небольшой участок суши, который загадили отдыхающие бухари. Хотя, возле моста есть мусорный контейнер. Даже он не способствует чистоте. Люди-свиньи…
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Мусор накидали бухари-неформалы. Выход: домами Ж-2 застроить. Чисто станет.
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Это еще культурно. Обычно пролетарский гегемон ( в простнанародье быдло ) бухает и рыбу чистить,и себе же под ноги бутылки,банки и шелуху кидает,без всяких там буржуйских прибамбасов ввиде мусорных пакетов
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о чём вообще говорить , если некоторые свиньи даже около дома где до контейнера несколько метров мусор свой донести не могут, выходят из подъезда и прямо здесь и бросают
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