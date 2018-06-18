Выборы президента помешали экс-директору КБУ взыскать 170 млн рублей за похищенную воду в Бердске

Комбинат бытовых услуг Бердска направил в арбитражный суд Новосибирской области исковое заявление к МК «Сибиряк» о взыскании 170 млн рублей задолженности за потребленную воду и стоки.

Об этом в судебном заседании о продлении меры пресечения Александру Кожину 15 июня заявила его адвокат Елена Полозова. Она попросила судью Павла Яковинова приобщить иск к материалам уголовного дела своего подзащитного.

— Это та задолженность, которую вменяют в совершение преступного действия Кожину Александру Юрьевичу. Я прошу приобщить и определение арбитражного суда о принятии данного заявления (иска КБУ) в производство и назначении судебного заседания, — заявила адвокат.

Стороны процесса не возражали.

«Утечка» на 170 млн рублей произошла в связи с самовольным присоединением к сетям КБУ жилого комплекса, расположенного на берегу Бердского залива в Речкуновской зоне, что было обнаружено в сентябре 2017 года. По версии обвинения, Кожин, будучи директором КБУ, превысив полномочия, снизил долг за воду МК «Сибиряк» со 170 млн до 360 тыс. рублей, чем причинил существенный ущерб и предприятию, и муниципалитету.

Как выяснилось, исковое заявление в суд направил нынешний директор КБУ Владимир Воспанчук еще 11 мая. Его назначили директором Комбината сразу после увольнения его Александра Кожина 27 марта. Арбитраж по «Сибиряку» назначен на 20 июня.

В отношении «СтройРегионСервиса» иска пока нет. Но следствие полагает, что этой компании Кожин «простил» 20,6 млн рублей за воду, снизив долг до 150 тыс. рублей. Адвокат Полозова заявляет, что это можно расценивать как правильные расчеты Кожина. При этом в суде огласили претензии директора Комбината, обязывающие в ноябре 2017 года оплатить задолженность. Оба уголовных дела объединили в одно производство.

О нестыковках говорил в суде и сам Александр Кожин. По его словам, следствие увидело расхождение двух документов — предарбитражная претензия по МК «Сибиряк» на 170 млн рублей и протокол, который был составлен на совещании с руководством «Сибиряка», где шла речь о 380 тыс. рублей.

— Но почему-то никто не говорит о том, что черным по белому в предарбитражном уведомлении написано, что эта сумма формируется на 1 октября. А в протоколе — за период с 5 сентября по 7 декабря начислено 360 тыс рублей. И эти документы не отменяют друг друга — ни одной строчки. То есть общая задолженность составляет 170 млн плюс 360 тыс. Не 360 вместо 170. Об этом говорил следователям и представитель «Энергосбыта». Приблизительно такая же ситуация и со «СтройРегионСервисом». У них шло доначисление за 2 месяца, — рассказал суду Кожин.

Он акцентировал внимание на том, что все эти события происходили накануне президентских выборов 18 марта. Кожин посчитал, что если разделить долг в 170 млн рублей на 6 жилых домов, то каждой квартире пришлось бы заплатить порядка 650 тыс. рублей.

— Представляете, что было бы, если бы жители этих 6 домов вышли бы на площадь в Бердске до 18 марта, получив квиток в 650 тыс. доначисления? Я не пошел на эту ситуацию. Я этот вопрос перенес на после 18 марта. И как сегодня КБУ пошел в арбитражный суд, так же и я собирался пойти в арбитражный суд. Срок исковой давности и по «СтройРегионСервису», и по «Сибиряку» истекает 1 сентября 2020 года. Можно несколько исков подать — хоть сегодня, хоть завтра, хоть через год, — заявил подсудимый.

По оценке Александра Кожина цифра 170 млн рублей мало похожа на правду:

— Это полуторагодичное потребление воды всем Бердском. Не может быть такого начисления. Надо разбираться.

Объяснила Полозова и звонки Кожина в КБУ уже после увольнения. Обвинение считает это давлением на свидетелей, а защита — невозможностью бывшего руководителя просто так бросить дела.

— Он не мог просто так взять и отстраниться от деятельности предприятия, на котором он работал с 2013 года. В любом случае были и какие-то проекты, и незаконченные работы. Он не передавал свои полномочия новому директору. И он, конечно, болел душой за деятельность предприятия. Так наверное поступил бы любой ответственный работник, который осуществлял свою деятельность не только ради заработной платы, но и ради того, чтобы предприятие приносило прибыль, доход и осуществляло свою функцию, — высказалась адвокат.

Она подтвердила, что Кожин пытался через своих бывших подчиненных найти протокол совещания, который был изъят в ходе обыска. Но, по ее мнению, ни одна норма закона не запрещает человеку, находящемуся под уголовным преследованием, защищать свои интересы не только с помощью адвокатов, но и предпринимая самостоятельные попытки в том числе по сбору доказательств.

— Он пытался получить копию этого документа, чтобы понять самому, допущена ли в его действиях уголовная составляющая или нет. Если проанализировать протокол совещания, то становится ясно, что Кожин Александр Юрьевич не уменьшил сумму начисления, выставленную МК «Сибиряк». Как следует из документа, речь идет о другом периоде, — заявила защитник.

Пл оценке Полозовой, речи об ущербе быть не может, так как МУП КБУ обратилось в арбитражный суд о взыскании задолженности. И только эта инстанция может установить, обоснована ли сумма. А пока, считает адвокат, говорить об ущербе, причиненном Кожиным, преждевременно.

— Хотелось бы обратить внимание суда: в отношении второй организации — «СтройРегионСервис» — КБУ в арбитражный суд не обратился. Следовательно, он считает, что Кожин обоснованно сделал расчеты, которые были выставлены в адрес «СтройРегионСервиса». И были оплачены. Другого объяснения у меня не имеется, — провозгласила Елена Полозова.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», на 18 июня Комбинат бытовых услуг не обратился в арбитраж по поводу взыскания долгов со строительной компании СРС. Как сообщил замдиректора КБУ по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко, перед юристами Комбината новый руководитель пока такую задачу не ставил.

15 июня, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», судья Павел Яковинов продли срок содержания под стражей Александру Кожину на 2 месяца и 6 суток — до 25 августа включительно. Суд поддержал ходатайство обвинения. Сторона защиты настаивала на смягчении меры пресечения — домашнем аресте.

Со дня на день истекает 2-месчный срок содержания под стражей пособников Кожина в превышении им полномочий, нанесшем существенный ущерб КБУ и муниципалитету. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», директора МК «Сибиряк» Владимира Дыненкова и бывшего замдиректора муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Сергея Оленича суд отправил в СИЗО до 26 июня. По версии следствия, они вместе с Кожиным снизили долг «Сибиряка» со 170 млн до 360 тыс. рублей.