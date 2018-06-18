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Переоценить работу мэра и администрации предлагает депутат Бердска

По мнению Николая Сычева, критерии оценки давно устарели, как и план социально-экономического развития города.

18.06.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Переоценить работу мэра и администрации предлагает депутат Бердска

Николай Сычев уверен, что мнение жителей, а не чиновников, каким быть их городу, должно быть решающим

Пересмотреть план социально-экономического развития и критерии оценки главы города, горадминистрации и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, а также расширить значимость ТОСов при оценки деятельности власти предложил член регионального штаба ОНФ в Новосибирской области, депутат горсовета Бердска Николай Сычев. Свои предложения он направил в правительство Новосибирской области, бердский горсовет депутатов, региональный штаб ОНФ.

По мнению Николая Сычева, новый майский указ президента Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» становится критерием оценки деятельности не только правительства РФ и губернаторов, но и работы глав муниципальных образований и подведомственным им органам местного самоуправления.

— Эффективность власти в стране определяется тем, насколько эффективна власть на первичном, низовом уровне — в муниципальном образовании. Население судит о работе президента, правительства и губернатора по тому, как работает муниципальная власть, — объяснил «Курьер. Среда. Бердск» Николай Федорович.

По словам депутата, план социально-экономического развития Бердска устарел. Критерии оценки деятельности главы — тоже вчерашний день. Настало время все это пересмотреть, уверен Сычев.

— Все события жизни населения происходят на муниципальном уровне. Не на областном, не на федеральном. Обычно план социально-экономического развития разрабатывается на три года, а его необходимо разработать до 2024. На пять лет. Наш город дотационный, и поэтому есть прекрасный шанс рассчитать свои возможности. Допустим, какие-то вопросы мы сможем решить и с нашим дотационным бюджетом. Но если брать, к примеру, вопросы здравоохранения, то здесь уже нужна помощь. И потому нужно сделать расчет и определить какая сумма нужна, чтобы соответствовать задачам и требованиям майского указа. И войти в региональные и федеральные программы. Мы должны первыми заявить об этом публично. Данную информацию я уже довел до членов регионального штаба ОНФ, оставил заявление в правительстве Новосибирской области и направил в бердский горсовет депутатов, — рассказал Сычев.

Николай Сычев предлагает создать рабочие группы и до 1 октября текущего года подготовить данные вопросы в новой редакции.

Дословно

«Эффективность власти в стране определяется тем, насколько эффективна власть на первичном, низовом уровне — в муниципальном образовании.

Население судит о работе президента, правительства и губернатора по тому, как работает муниципальная власть.

А муниципальная власть работает в соответствии с тем перечнем вопросов местного значения, которые определены в Федеральном законе от 6 октября 2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В 2007 году Федеральный закон №131-ФЗ был дополнен еще и статьей об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления — эти критерии эффективности деятельности органов местного самоуправления были утверждены Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».

Особое значение имеет то, что критерии эффективности деятельности органов местного самоуправления взаимосвязаны с оценкой деятельности органов федеральной и региональной властей и являются их прямым продолжением на местном уровне.

Поэтому есть основание полагать, что подписанный президентом России Владимиром Владимировичем Путиным новый «майский указ» №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», становится критерием оценки деятельности не только правительства России и губернаторов, но и критерием оценки работы глав муниципальных образований и иных подведомственных им органов местного самоуправления на период до 2024 года.

И если глава государства поручает правительству России обеспечить достижение национальных целей по устойчивому естественному росту численности населения Российской Федерации, по повышению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет), по росту реальных доходов граждан, а также росту уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции, по снижению уровня бедности в два раза, по улучшению жилищных условий для не менее 5 млн семей ежегодно, по ускорение технологического развития РФ, а также увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% от их общего числа, по ускорению внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере, по вхождению России в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности на уровне не выше 4%, по созданию в базовых отраслях экономики высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами, по внедрению механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, по увеличению объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом, по обеспечению глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, по совершенствованию механизмов финансирования жилищного строительства, модернизация строительной отрасли, снижение административной нагрузки на застройщиков, по кардинальному снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, повышение качества питьевой воды, по росту производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслях экономики не ниже 5% в год, по обновлению не менее 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки, по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, а также модернизация системы поддержки экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, то все это говорит о том, что нам, депутатам Совета депутатов города Бердска, необходимо срочно пересмотреть планы социально-экономического развития города Бердска и показатели оценки деятельности главы города Бердска, деятельности администрации города и иных подведомственных органов местного самоуправления на период до 2024 года.

Согласно Конституции РФ, «местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения».

Президент России Владимир Владимирович Путин в своем Послании Федеральному собранию сказал: «Очень многое зависит, конечно, от городских, местных властей, от их открытости передовым идеям. От готовности откликаться на запросы жителей разных поколений, семей с детьми, пенсионеров, инвалидов. Мнение людей, каким быть их городу или поселку, должно быть решающим».

Поэтому для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления должно учитываться и мнение населения, изучаемое через опрос. Разработка опросника должна включать и вопросы, отражающие возможность граждан активно участвовать в решении вопросов местного значения, способность влиять на власть. Поэтому качество муниципальной власти отражается не только в качестве осуществления услуг, но и в развитии гражданского общества на территории муниципального образования через систему территориального общественного самоуправления (ТОС) – первичного звена местного самоуправления. Для того, чтобы оценить эту гражданскую активность, необходимо использовать объективные и субъективные критерии развития гражданского общества в городе Бердске.

В соответствии Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» я предлагаю до 1 октября 2018 года Совету депутатов города Бердска пересмотреть и принять в новой редакции:

1. План социально-экономического развития города Бердска на период до 2024 года.

2. Положение об отчете Главы города Бердска о результатах своей деятельности, деятельности администрации города и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов поставленных Советом депутатов города Бердска и опроса мнения населения.

3. В этих целях предлагаю создать соответствующие рабочие группы.

Депутат Совета депутатов города Бердска, член регионального штаба ОНФ в НСО Николай Сычев».


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    А какой был план ?

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