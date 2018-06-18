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Рада: Европа разворовывает Украину

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Рада: Европа разворовывает Украину

Украинские депутаты рассказал о надвигающейся на Киев катастрофе «под видом экономической помощи».

18.06.2018 Фото: Википедии 2 коммент.

Рада: Европа разворовывает Украину

Киеву придется выплатить $117 млрд долга

На Украине назревает катастрофа, заявил депутат Верховной рады, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина«.

По словам политика, европейские государства «под видом экономической помощи пытаются расхитить национальное богатство Украины».

«Сейчас под шумок Национальный банк тихонечко выплатил 455 миллионов (долларов. — Прим. ред.) МВФ, сейчас нам сказали, что миллиард (евро. — Прим. ред.) нам дает Европа, но забыли сказать, что они требуют снять мораторий на вывоз леса-кругляка. То есть, еще раз, нам дает Европа с барского плеча миллиард, который мы тут же вернем в качестве процентов международным организациям, а за это мы должны лишиться Карпат», — посетовал парламентарий.

Рабинович напомнил, что до конца 2018 года Украине предстоит выплатить 12,5 миллиарда долларов, в 2019-м — 12,1 миллиарда, а до конца 2020 года — еще 10,2 миллиарда. В общей сложности, по расчетам депутата, Киев будет вынужден заплатить 117 миллиардов долларов долга.

«Вот в эту петлю и ловушку нас загнали: 117 миллиардов! Это экономика, обреченная на крах, это мертвая ипотека. Любая организация, у которой есть даже не компьютер, а счеты, может сосчитать легко, что Украина не в состоянии вернуть эти деньги», — сказал политик, призвав власти страны не «идти на поводу у МВФ».

Помимо этого, Рабинович выразил мнение, что единственным выходом из сложившегося кризиса может стать дефолт.

Программа МВФ

Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов, передает Новости. В марте 2015 года был перечислен первый транш в пять миллиардов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда.

В 2016-2017 годах Украина получила по одному траншу в миллиард долларов каждый. Киев рассчитывал получить пятый транш до конца прошлого года, однако этого до сих пор не произошло.

Одним из условий предоставления кредита называлось создание антикоррупционного суда. Соответствующий законопроект после ряда скандалов президент Украины Петр Порошенко подписал 11 июня.


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(2) Комментариев

  1. zizou

    сейчас особенно актуально чотамухахлов *CRAZY*

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    • Человек

      «Ну так что там у хохлов?».
      Ну вот,теперь сами начали признаваться,что залезли в петлю…Получилось у них как в анекдоте:»А верёвку самому приносить,или друг какой-нибудь выделит…»
      Думать надо было с самого начала,куда соватся и что за это получат.Жалко мне их стало…
      Человек —— *IN LOVE*

      Thumb up 0 Thumb down 2

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