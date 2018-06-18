Рейтинг мэра Бердска: 73% опрошенных довольны работой градоначальника

По словам мэра Бердска Евгения Шестернина, данные соцопроса лягут в основу плана социально-экономического развития города
Результаты социологического опроса, проведенного в Новосибирской области, огласила на совещании чиновников 18 июня начальник управления экономразвития Бердска Юлия Бадрина.
Всего в опросе участвовали порядка 10 000 жителей Новосибирской области. На основе положительных оценок составлен рейтинг. В целом по Новосибирской области Бердск занимает 10 место, среди городских округов — третье. Лидером по многим показателям стал рабочий поселок Кольцово.
Рейтинг наиболее актуальных проблем в Новосибирской области: состояние дорог, организация качественного медицинского обслуживания и уровень жизни. Только 10% опрошенных положительно оценили дороги Бердска.
Удовлетворенность организацией транспортного обслуживания в Бердске была самой высокой по области — 86%. Теплоснабжением, водоснабжением и электроснабжением остались довольны свыше 80% опрошенных.
Дана оценка безопасности жизни и работы полиции. Лишь только 37 % опрошенных чувствуют себя в безопасности по вечерам. Но 23% респондентов дали положительную оценку работе полицейских.
— Респондентам в том числе задавали вопрос о степени доверия к главе образования и об оценке его работы. 73% отметили, что их удовлетворяют результаты работы главы города Бердска или оценивают их положительно, при этом отмечается снижение отрицательных и рост положительных оценок работы, — рассказала Юлия Бадрина.
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наверно все чиновники их родственники голосовали?
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Накроется медным тазом рейтинг 73 процента,когда всплывет Шестернин в уголовном деле Кожина,не мог доктор чудачить без благословения Шестернина.
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Конечно в администрации всех работников и специалистов заставляют проголосовать а этом опросе, чтобы потом перед областью отчитаться. Так что молодец Женя, нарисовал себе высоктй рейтинг. Только вопрос: когда делами начнёшь заниматься, а не фигнёй?
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Марк Твен: «Если бы от нас что-то зависело на выборах, нас бы туда просто не пустили…»
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Теплоснабжением, водоснабжением и электроснабжением остались довольны свыше 80% опрошенных.
автор ну зачем писать такие глупости, вы же наверняка видели сколько людей жаловалось через вашу газету!!!
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Оценивать работу мэра и его администрации -это всёравно, что выносить вердикт повору, которого попрасили сварить борщ из поленьев и камней!
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А 73% — это рейтинг мэра Монако? Не?
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А чо не 76% ?
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Кто-нибудь из читающих, отзовитесь. Кто принимал участие в этом опросе?
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Почитайте заголовки ниже. Кто им доволен,
1 0
а что, Шестернина уже отмазали от дела бывшего начальника полиции Проценко — там же были телефонные разговоры с мэром записаны о махинациях в кадастровом отделе?
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