Рейтинг мэра Бердска: 73% опрошенных довольны работой градоначальника

Результаты социологического опроса, проведенного в Новосибирской области, огласила на совещании чиновников 18 июня начальник управления экономразвития Бердска Юлия Бадрина.

Всего в опросе участвовали порядка 10 000 жителей Новосибирской области. На основе положительных оценок составлен рейтинг. В целом по Новосибирской области Бердск занимает 10 место, среди городских округов — третье. Лидером по многим показателям стал рабочий поселок Кольцово.

Рейтинг наиболее актуальных проблем в Новосибирской области: состояние дорог, организация качественного медицинского обслуживания и уровень жизни. Только 10% опрошенных положительно оценили дороги Бердска.

Удовлетворенность организацией транспортного обслуживания в Бердске была самой высокой по области — 86%. Теплоснабжением, водоснабжением и электроснабжением остались довольны свыше 80% опрошенных.

Дана оценка безопасности жизни и работы полиции. Лишь только 37 % опрошенных чувствуют себя в безопасности по вечерам. Но 23% респондентов дали положительную оценку работе полицейских.

— Респондентам в том числе задавали вопрос о степени доверия к главе образования и об оценке его работы. 73% отметили, что их удовлетворяют результаты работы главы города Бердска или оценивают их положительно, при этом отмечается снижение отрицательных и рост положительных оценок работы, — рассказала Юлия Бадрина.





