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Рейтинг мэра Бердска: 73% опрошенных довольны работой градоначальника

Соцопрос показал высокую оценку системе ЖКХ, транспортному обслуживанию, но бердскими дорогами остались довольны лишь 10% респондентов.

18.06.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 11 коммент.

Рейтинг мэра Бердска: 73% опрошенных довольны работой градоначальника

По словам мэра Бердска Евгения Шестернина, данные соцопроса лягут в основу плана социально-экономического развития города

Результаты социологического опроса, проведенного в Новосибирской области, огласила на совещании чиновников 18 июня начальник управления экономразвития Бердска Юлия Бадрина.

Всего в опросе участвовали порядка 10 000 жителей Новосибирской области. На основе положительных оценок составлен рейтинг. В целом по Новосибирской области Бердск занимает 10 место, среди городских округов — третье. Лидером по многим показателям стал рабочий поселок Кольцово.

Рейтинг наиболее актуальных проблем в Новосибирской области: состояние дорог, организация качественного медицинского обслуживания и уровень жизни. Только 10% опрошенных положительно оценили дороги Бердска.

Удовлетворенность организацией транспортного обслуживания в Бердске была самой высокой по области — 86%. Теплоснабжением, водоснабжением и электроснабжением остались довольны свыше 80% опрошенных.

Дана оценка безопасности жизни и работы полиции. Лишь только 37 % опрошенных чувствуют себя в безопасности по вечерам. Но 23% респондентов дали положительную оценку работе полицейских.

— Респондентам в том числе задавали вопрос о степени доверия к главе образования и об оценке его работы. 73% отметили, что их удовлетворяют результаты работы главы города Бердска или оценивают их положительно, при этом отмечается снижение отрицательных и рост положительных оценок работы, — рассказала Юлия Бадрина.



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(11) Комментариев

  1. Аноним

    наверно все чиновники их родственники голосовали? :-D

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  2. Знающий

    Накроется медным тазом рейтинг 73 процента,когда всплывет Шестернин в уголовном деле Кожина,не мог доктор чудачить без благословения Шестернина.

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  3. Аноним

    Конечно в администрации всех работников и специалистов заставляют проголосовать а этом опросе, чтобы потом перед областью отчитаться. Так что молодец Женя, нарисовал себе высоктй рейтинг. Только вопрос: когда делами начнёшь заниматься, а не фигнёй?

    Thumb up 13 Thumb down 0

  4. Николай

    Марк Твен: «Если бы от нас что-то зависело на выборах, нас бы туда просто не пустили…»

    Thumb up 13 Thumb down 0

  5. Аноним

    Теплоснабжением, водоснабжением и электроснабжением остались довольны свыше 80% опрошенных.
    автор ну зачем писать такие глупости, вы же наверняка видели сколько людей жаловалось через вашу газету!!!

    Thumb up 7 Thumb down 0

  6. Николай

    Оценивать работу мэра и его администрации -это всёравно, что выносить вердикт повору, которого попрасили сварить борщ из поленьев и камней!

    Thumb up 6 Thumb down 1

  7. Гость

    А 73% — это рейтинг мэра Монако? Не? =-O =-O =-O

    Thumb up 4 Thumb down 1

  8. Аноним

    А чо не 76% ?

    Thumb up 3 Thumb down 0

  9. Местный

    Кто-нибудь из читающих, отзовитесь. Кто принимал участие в этом опросе?

    Thumb up 1 Thumb down 0

  10. Аноним

    Почитайте заголовки ниже. Кто им доволен,

    Thumb up 1 Thumb down 0

  11. Аноним

    а что, Шестернина уже отмазали от дела бывшего начальника полиции Проценко — там же были телефонные разговоры с мэром записаны о махинациях в кадастровом отделе?

    Thumb up 1 Thumb down 0

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