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Связку ключей нашли около дома К.Маркса,32

Потерявшего прошу обратиться по тел. 8 913 913 93 49

18.06.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Наталья:
Сегодня найдена связка ключей от квартиры в районе дома по ул. К.Маркса, 32. Потерявшего прошу обратиться по тел. 8 913 913 93 49


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