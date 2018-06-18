Прокуратура и жилинспекция проверят электроснабжение домов бизнесмена Илющенко в Бердске

В пятницу, 15 мая, мэрия Бердска подала заявление в прокуратуру с просьбой проверить законность предоставления электроэнергии бизнесменом Александром Илющенко домам в микрорайоне Прибрежном, который он застраивал.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 8 июня два многоквартирных дома №11/1 и 11/2 на ул. Попова остались более чем на сутки без электричества, поскольку сгорел единственный кабель. Отдавать сети городу, по словам мэра Бердска Евгения Шестернина, Илющенко не хочет. Но и не содержит должным образом жилой фонд, считает глава. По его распоряжению городские службы запитали обесточенные дома по резервной линии благодаря предпринимателям, находящимся в соседнем здании «Совкомбанка».

— Сегодня (15 июня — прим. ред.) устно переговорил с прокурором и подал письменное заявление. Обратил внимание на применение мер прокурорского реагирования. Прокурор пообещал разобраться. Так эксплуатировать систему энергетики жилого дома нельзя. Это опасно — 300 квартир, высотные дома. Беспокоит то, что люди, берущиеся за такую работу, не оценивают степень ответственности, а меркантильность впереди с большим флагом. Есть слово «за-ра-ба-ты-вать», а не «получать», — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Анатольевич.

До него дошла информация, что «люди Илющенко» хотят с ним встретиться, но напрямую бизнесмен к главе не обращался. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Шестернин, он намерен провести совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям по вопросу энергоснабжения Прибрежного.

— Я хочу принять график решения вопроса. Мы берем на контроль порядок устранения дефектов. На жилом доме должно быть не менее двух систем энергообеспечения — основная и резервная. Это минимум, — заявил Евгений Шестернин.

Он отметил, что направит на ул. Попова жилищную инспекцию.

— Бизнес должен обслуживать людей. А у нас получается так, что люди обслуживают бизнес. Люди добросовестно платят, а где ответ бизнеса? Город на ушах стоит, а они делом заниматься не хотят, — высказался мэр Бердска.