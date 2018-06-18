Перевозить детей разрешено в автобусе не старше 10 лет и с проблесковым маячком
Перелезла через балкон и грозила спрыгнуть молодая женщина в Новосибирске
Распорол живот прыгнувший с пирса на пляже «Ремикс» пловец в Бердске
Военные кафедры снова открывают в вузах России
Засыпали яму, вокруг которой «танцевали» автомобили на дороге в Бердске
Арест помешал возглавить «СибЭко» экс-директору КБУ Бердска
Смертельный «Аллюр»: Начался суд по делу об обрушении конного манежа под Бердском
Объявления в газеты «Курьер.Среда.Бердск» и «Народ знает всё» можно подать онлайн
Секрет счастья от далай-ламы: Безудержные желания разрушают человека