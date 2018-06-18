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Перевозить детей разрешено в автобусе не старше 10 лет и с проблесковым маячком

С 1 июля вступают в силу изменения в правила организованной перевозки групп детей автобусами.

18.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Перевозить детей разрешено в автобусе не старше 10 лет и с проблесковым маячком

При организованной перевозке группы детей на автобусе должен быть включен проблесковый маячок

Постановлением Правительства РФ от 23.12.2017 № 1621 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» дополнены новыми требованиями Правила дорожного движения и Правила организованной перевозки группы детей автобусами.

Правилами организованной перевозки групп детей автобусами установлено, что для осуществления такой перевозки используется автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет (требование вводится с 1 июля 2018 г.), который соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

С 1 июля 2018 года при организованной перевозке группы детей на автобусе должен быть включен проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета (п. 3.4 ПДД в редакции постановления Правительства РФ от 23.12.2017 N 1621).

Включенный проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета не дает преимущества в движении и служит для предупреждения других участников движения.


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