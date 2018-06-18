Распорол живот прыгнувший с пирса на пляже «Ремикс» пловец в Бердске

По сведениям «Курьер. Среда. Бердск», вечером в воскресенье, 17 июня, двое пловцов нырнули с пирса на побережье Бердска — на пляже «Ремикс». Оба получили ранения. У одного, кроме ссадин, распорот живот. Операцию сделали, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», в хирургическом отделении ЦГБ Бердска. После того, как пострадавшего прооперировали, он выписан домой на амбулаторное лечение.

Как сообщили в бердском поисково-спасательном отряде, на городских берегах кроме пирса на пляже «Ремикс», есть несколько частных пирсов — все бердские берега плотно застроены. Между тем, как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник ПСО Николай Ярманов, ни один из бердских пляжей пока не открыт. И в ближайшие дни это не произойдет — мало воды в Новосибирском водохранилище.

Но люди, не дожидаясь официального открытия купального сезона, идут купаться и тонут. Утром 18 июня в Оби на акватории Бугринского пляжа поисковые водолазные работы проводили сотрудники МАСС. Там было обнаружено тело утонувшего 24-летнего человека. Тело передано отделу полиции, сообщили в МАСС.

По словам Ярманова, в Бердске пока не было трагических происшествий на воде.

-Пляжи еще не открыты и трудно сказать, когда откроют, потому что воды нет. 30 июня обещают наполнить водохранилище. Внизу топит дачи из-за большого сброса, а у нас дно голое. Не понятно, почему так командуют, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Николай Егорович. — Люди идут купаться, а водолазное обследование еще не делали — суша. Надо пляжи принимать, а ограждения на песке стоят, а не в вводе.