Засыпали яму, вокруг которой «танцевали» автомобили на дороге в Бердске

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал в четверг, 14 июня, про яму, которая год от года образуется на одном и том же месте на улице Павлова — сразу за перекрестком с улицей Красная Сибирь.

Автор видео Слава Душин



Напомним, что замдиректора Центра Муниципальных услуг Максим Совбанов, узнав от «Курьер. Среда. Бердск» о яме и ее местонахождении, пообещал исправить ситуацию.

На следующий день после публикации материала в отсутствие дождя дорожные службы города засыпали яму асфальтовой крошкой.

К сожалению, такой способ ремонта является временной мерой и не обеспечивает долговременной безопасности. Планируется ли ремонт проезжей части на улице Павлова, пока неизвестно.