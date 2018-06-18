Смертельный «Аллюр»: Начался суд по делу об обрушении конного манежа под Бердском

Начался судебный процесс по делу о резонансной трагедии под Бердском: обрушение конного манежа привело к гибели двух человек – тренера и девочки-воспитанницы клуба. Еще три человека получили травмы.

Следствие длилось больше года – манеж рухнул в январе 2017-го. После исследования всех обстоятельств в деле только один обвиняемый – владелец конного клуба Игорь Воротников.

По версии следствия, с корыстной целью он допустил целый «букет» нарушений в процессе возведения строения и его обслуживания: не получил разрешения на строительство, купил бывшие в употреблении конструкции, которые не соответствовали требованиям безопасности, нанял строителей, которые не имели необходимой квалификации и разрешений на проведение подобных работ. Кроме того, уже после начала занятий в манеже не следил за его состоянием, в том числе за снеговой нагрузкой на кровлю, что в итоге и привело к трагедии.

В первом заседании 15 июня в суде директор клуба отказался ответить на вопрос судьи, считает ли он себя виновным – свою позицию он намерен обозначить только после допроса всех свидетелей, передают

«Вести-Новосибирск». Их в деле 118 человек. Статья, по которой обвиняют Воротникова, предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Воротникова обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц).

Трагическое ЧП произошло в конном клубе «Аллюр» под Бердском. Вечером 19 января 2017 года прямо во время занятий обрушилась крыша манежа. Под завалами погибло два человека — 15-летняя воспитанница клуба Анастасия Андреева и 45-летний тренер Вячеслав Базюра.

Порядка 400 человек разбирали завалы в ту страшную ночь. Из-за толщи снега спасательные работы было проводить очень трудно. Тем не менее, экстренные службы сработали оперативно.

Видео Курьер. Среда. Бердск



Несколько месяцев Воротников провел в СИЗО, а затем, по решению суда, был заключен под домашний арест. Преступление расследовано первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по Новосибирской области.

По версии следствия, Воротников с апреля по октябрь 2011 года на территории пионерского лагеря имени Путилова Барышевского сельсовета Новосибирской области для оказания услуг гражданам по проведению занятий конным видом спорта организовал возведение крытого манежа без получения разрешения на строительство, необходимой проектной документации и без осуществления строительного контроля.

С целью уменьшения затрат на строительство предприниматель приобрел изготовленные кустарным способом из бывших в употреблении материалы фермы (металлические конструкции крыши) и поручил выполнение работ по возведению манежа физическому лицу, не зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, не имеющему необходимой проектной и технической документации.

— После возведения манежа обвиняемый предоставлял в нем услуги гражданам, при этом не осуществлял обследования технического состояния конструкций манежа, а с середины декабря 2016 года не проводил работы по расчистке крыши от снега, вследствие чего масса снежного покрова превысила несущую способность кровли, — сообщили в прокуратуре.