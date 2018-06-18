Секрет счастья от далай-ламы: Безудержные желания разрушают человека

Счастье любому человеку принесет не осуществление безудержных желаний, а «покой ума», достичь которого помогут сострадание и альтруизм, заявил Далай-лама XIV в Риге во время духовных учений для буддистов из России и стран Балтии.
«Человек, который воспитан в материалистической системе ценностей, будет хотеть все больше и больше. Безудержные желания разрушают и человека, и окружающую среду, и это все никому не приносит счастья. Счастье приходит, когда ум спокоен, когда в душе мир. Поэтому так важно тренировать свой ум», — сказал далай-лама.
По его словам, «гнев, зависть, чувство конкуренции, страхи и другие негативные эмоции влекут за собой страдание».
«Уже научно доказано, что гнев буквально разрушает иммунную систему, в то время как сострадание и покой ума ее укрепляют. Если вы будете относиться к другим с состраданием и альтруизмом, то злобы, зависти и конкуренции в вас будет гораздо меньше, а счастья — гораздо больше», — уверен далай-лама.
Он подверг критике современную культуру и систему образования за то, что они преимущественно «вращаются вокруг материалистических ценностей», передает РИА Новости.
«Поэтому в наших сердцах так много зависти, соревновательности, ревности… Из-за материалистического настроя мы устремляемся к таким целям и создаем такие причины, которые повлекут за собой в итоге страдание, а не счастье», — поясняет буддийский лидер.
При этом «базовая человеческая природа — сострадательная» — и поможет обрести счастье, если к ней прислушиваться. «Без любви и сострадания нельзя рассчитывать на внутренний покой… И чтобы на планете воцарился мир, нужно вначале обрести мир в душе», — подчеркнул далай-лама.
По его словам, все традиционные религии «несут это послание — любви, сострадания и терпения». И духовный лидер буддистов советует каждому следовать религиозной традиции предков, уважая другие вероисповедания.
На учения далай-ламы в рижском зале «Сконто» собралось около четырех с половиной тысяч верующих и интересующихся буддизмом, преимущественно из России. Организаторами учений выступают общество «Сохраним Тибет» (Рига), фонд «Сохраним Тибет» (Москва) и Центр тибетской культуры и информации (Москва).
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Да верно.Но в нашем современном мире только деньги принесут покой ума и души,сострадание и альтруизм к сожалению
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