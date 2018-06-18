КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю, 8-913-939-6738
Продам студию. 8-913-939-6738
Продам 1-ю, 8-913-939-6738
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Перевозить детей разрешено в автобусе не старше 10 лет и с проблесковым маячком

Перелезла через балкон и грозила спрыгнуть молодая женщина в Новосибирске

Распорол живот прыгнувший с пирса на пляже «Ремикс» пловец в Бердске

Военные кафедры снова открывают в вузах России

Засыпали яму, вокруг которой «танцевали» автомобили на дороге в Бердске

Арест помешал возглавить «СибЭко» экс-директору КБУ Бердска

Смертельный «Аллюр»: Начался суд по делу об обрушении конного манежа под Бердском

Объявления в газеты «Курьер.Среда.Бердск» и «Народ знает всё» можно подать онлайн

Секрет счастья от далай-ламы: Безудержные желания разрушают человека

За пару секунд воры обчистят автомобиль

Последние комментарии

Июнь 2018
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  


Секрет счастья от далай-ламы: Безудержные желания разрушают человека

Он раскритиковал современную культуру и образование. Считает, что счастье приходит с миром в душе, достичь которого можно состраданием и альтруизмом.

18.06.2018 Фото: © РИА Новости / Нина Алексеева Один комментарий

Секрет счастья от далай ламы: Безудержные желания разрушают человека

Далай-лама XIV в Риге

Счастье любому человеку принесет не осуществление безудержных желаний, а «покой ума», достичь которого помогут сострадание и альтруизм, заявил Далай-лама XIV в Риге во время духовных учений для буддистов из России и стран Балтии.

«Человек, который воспитан в материалистической системе ценностей, будет хотеть все больше и больше. Безудержные желания разрушают и человека, и окружающую среду, и это все никому не приносит счастья. Счастье приходит, когда ум спокоен, когда в душе мир. Поэтому так важно тренировать свой ум», — сказал далай-лама.

По его словам, «гнев, зависть, чувство конкуренции, страхи и другие негативные эмоции влекут за собой страдание».

«Уже научно доказано, что гнев буквально разрушает иммунную систему, в то время как сострадание и покой ума ее укрепляют. Если вы будете относиться к другим с состраданием и альтруизмом, то злобы, зависти и конкуренции в вас будет гораздо меньше, а счастья — гораздо больше», — уверен далай-лама.

Он подверг критике современную культуру и систему образования за то, что они преимущественно «вращаются вокруг материалистических ценностей», передает РИА Новости.

«Поэтому в наших сердцах так много зависти, соревновательности, ревности… Из-за материалистического настроя мы устремляемся к таким целям и создаем такие причины, которые повлекут за собой в итоге страдание, а не счастье», — поясняет буддийский лидер.

При этом «базовая человеческая природа — сострадательная» — и поможет обрести счастье, если к ней прислушиваться. «Без любви и сострадания нельзя рассчитывать на внутренний покой… И чтобы на планете воцарился мир, нужно вначале обрести мир в душе», — подчеркнул далай-лама.

По его словам, все традиционные религии «несут это послание — любви, сострадания и терпения». И духовный лидер буддистов советует каждому следовать религиозной традиции предков, уважая другие вероисповедания.

На учения далай-ламы в рижском зале «Сконто» собралось около четырех с половиной тысяч верующих и интересующихся буддизмом, преимущественно из России. Организаторами учений выступают общество «Сохраним Тибет» (Рига), фонд «Сохраним Тибет» (Москва) и Центр тибетской культуры и информации (Москва).


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Прокуратура и жилинспекция проверят электроснабжение домов бизнесмена Илющенко в Бердске Перевозить детей разрешено в автобусе не старше 10 лет и с проблесковым маячком Получили травмы, прыгая в воду с пирса, жители Бердска

(1) Комментарий

  1. Аноним

    Да верно.Но в нашем современном мире только деньги принесут покой ума и души,сострадание и альтруизм к сожалению :-D

    Thumb up 1 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ГОРЯЩИЙ ТУР В ТАЙЛАНД
Бердск-Тревел, Туристское агентство
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика