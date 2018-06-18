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За пару секунд воры обчистят автомобиль

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За пару секунд воры обчистят автомобиль

Новосибирские полицейские дают советы, как обезопасить себя от автоворов.

18.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

За пару секунд воры обчистят автомобиль

Не рекомендуют оставлять в салоне авто дорогие вещи

Как не стать жертвой краж из автомобиля рассказали в пресс-службе управления МВД по Новосибирской области.

Большая часть краж совершается из автомобилей, припаркованных рядом с торговыми центрами, детскими садами, школами, офисными зданиями, другими местами массового пребывания граждан.

Объектами преступного посягательства являются вещи, оставленные в салоне автомобиля: сумочки, портфели, барсетки, ноутбуки, мобильные телефоны, навигаторы, видеорегистраторы и пр.

Преступники проникают в салон автомобиля путем разбития одного из стекол либо при помощи сканирования автомобильной сигнализации, реже — через оставленную незакрытой дверь. Время совершения преступления, как правило, не превышает нескольких минут.

Для предотвращения хищения вашего имущества, напоминаем несколько простых правил, которые помогут вам не стать жертвой преступников:

-не оставляйте транспортное средство без присмотра на длительное время, тем более с дорогими вещами и документами на транспортное средство;

-не провоцируйте преступников — не оставляйте окна и двери транспортного средства незакрытыми, не забывайте на видных местах в автомобилях предметы и вещи, которые могут привлечь внимание воров;

-выйдя из автомашины, сразу же блокируйте двери, даже если вы всего лишь решили заглянуть под капот или в багажник, — вору хватит несколько секунд завладеть вашими вещами из открытой машины;

-если вы стали жертвой или свидетелем преступления — незамедлительно обращайтесь в полицию, чем раньше это произойдет, тем больше шансов раскрыть данное преступление;

-если при постановке на сигнализацию у вас возникают проблемы (не встает на охрану с первой попытки, происходит сбой сигнала и т.д.) — это один из признаков того, что ваш автомобиль пытаются просканировать.

— Обнаружив на стоянке подозрительных лиц, заглядывающих в салоны припаркованных автомобилей, немедленно сообщите об этом в полицию и охране организации, в которую вы приехали. Запомните номер автомобиля, на котором приехали подозрительные люди, это может помочь в дальнейшем при раскрытии совершенного преступления, — советуют полицейские.

Если вы стали жертвой преступников, немедленно сообщите об этом в полицию по телефону «02» (с сотового телефона «020»).


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