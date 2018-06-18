Голикова: Размер пенсии должен составлять 40% утраченного заработка

При расчете пенсий в РФ от системы баллов предполагается отказаться, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
«Да, это правда. Это очень сложное решение, но нам придется это решение принимать», — сказала Голикова, после реплики ведущего о том, что от балльной системы нужно уходить.
По ее словам, с 2019 года, согласно новым изменениям в пенсионной реформе, размер пенсии должен составлять не менее 40% утраченного заработка.
«Нельзя это считать как среднюю температуру по больнице: то есть среднюю зарплату, которая, скажем, сложилась в экономике за какой-то период относить к средней пенсии, которая сложилась по всем пенсионерам. Это индивидуальный расчет. И мы готовы этот расчет предъявить нашему обществу, как только будут приняты соответствующие решения», — сказала вице-премьер.
Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.
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А куда делась накопительная часть пенсии людей 1953-1967 г.г. рождения? И где «замороженные «накопления более молодых пенсионеров? Так ли нужно повышение пенсионного возраста, а может быть деньги поискать в других местах?
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Ну вот и еще лучше 40 % от утраченного, От средней з/п 20 000тыс это 8 тысяч, класс! Как не крути, всё ведут к тому, что бы быстрее мы все сдохли. А депутатам которые принимают противонародные законы160 000тысяч. Сталина на них нет!
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Замороженная накопительная часть пенсий ушла на Крым,как я поняла из ее выступления менять схему-работающие должны кормить пенсионеров,правительство не собирается и других источников не рассматривает, но вот вопрос почему они решили,если продлят работающий период-все 100% будут работать официально и платить страховые взносы,очень сомнительно,очень мало мест,где может продолжить работать человек после 55 и про достойный размер пенсии-большой вопрос,моему отцу 71-за 10 лет пенсия у него поднялась на 2 тысячи , с 10 до 12ооо, конечно ему не хватает тысяч 5,но для этого считаю нужно не поднимать пенс.возраст,а исходить из стажа и поднять процент утраченного заработка с 40 до 50-60%.
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Хорошо бы если на Крым, а не в карманы сечиным, ковальчукам и прочим ротенбергам. Но думаю, все же второе.
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