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Зарезал женщину и ранил ножом мужчину Чирик в общежитии Бердска

После ссоры подозреваемый схватил нож, нанес ранения, одно из которых оказалось смертельным, и скрылся с места преступления.

18.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Зарезал женщину и ранил ножом мужчину Чирик в общежитии Бердска

Чирика судят по двум тяжким статьям УК РФ

Сегодня, 18 июня, в Бердском городском суде начнется рассмотрение по существу уголовного дела Владимира Чирика. Его обвиняют в убийстве и покушении на убийство.

Инцидент со смертельным исходом произошел 15 марта 2018 года в общежитии №35 по ул. Попова. По версии следствия, пьяный 56-летний Владимир Чирик около 9 часов вечера поссорился с мужчиной и женщиной. И схватился за нож. Сначала ударил ножом в грудь 44-летнюю спутницу своего оппонента. Потерпевшая скончалась на месте. Второй удар — мужчине — пришелся в правое предплечье. Тот оказал сопротивление, поэтому нападавший не довел свой умысел до конца.

По информации Следственного комитета, нападавший скрылся с места происшествия. Но полицейские оперативно задержали подозреваемого, который, находясь 4 месяца в ИВС, не признал себя виновным.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 22 ноября 2014 года в общежитии на Попова произошла кровавая драка — Валентин Ручимский насмерть зарезал одного человека, а второму причинил тяжкий вред здоровью. Преступника суд признал виновным и приговорил к 10 годам колонии строго режима.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Название конечно бешеное

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