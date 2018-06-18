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Чудом не разбился приземлявшийся в грозу самолет «Новосибирск-Анталья» в Турции

Пассажиры уже простились с жизнью. Но, выжившие, они возмущены поведением сотрудников авиакомпании. Нескольким россиянам после полета понадобилась срочная медпомощь.

18.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Чудом не разбился приземлявшийся в грозу самолет Новосибирск Анталья в Турции

Самолет вылетел в Турцию из аэропорта Толмачево

Самолёт, следовавший рейсом 5495 Новосибирск — Анталья авиакомпании AZUR air вчера, 16 июня, по свидетельству очевидца, несмотря на сложные погодные условия пытался совершить посадку в Анталье и только чудом избежал катастрофы.

«Реально это сложно передать. Снова падение, твоя младшая орет: мама нас спасут??? Средняя: господи, помоги!!! Крики, рев….молния за иллюминатором и еще одно падение. И полное ощущение бессилия. В таких случаях думаешь: забери меня , но не их….а как??? Упадут все…..и от этого страшно. Темнеет в глазах, руки немеют. …провал….тишина….и снова гул самолета. Мой рюкзак под потолком, я пытаюсь его достать рукой….но не могу…вот он упал. Чей-то телефон прилетел в голову соседке через ряд. Я простился со всеми. Вот вот думал разломится корпус и все полетим вниз. Как же в тот момент хотелось ракету, чтобы махом, не мучаясь. И так 1,5 часа мучений. Четыре-пять попыток он делал сесть. Когда сели, вызвали скорую: мне, еще мужчине и женщине. Она обвешалась крестиками…надеюсь она не сошла с ума», — рассказал НГС пассажир рейса 5495 Иван Голушко.

«Бортпроводники своими силами, помогали, как могли. А работники аэропорта, в который мы прилетели, только и делали, что запрещали выходить из самолета. Пока ждали скорую, я сидел на трапе. Скорой, как и врача, не было. Дальше самолета нас не пускали. Бортпроводник измерил мне давление и сказал: «такого не было никогда, мы очень сильно испугались». Зачем капитан 4 раза пытался посадить в самую грозу — не понятно. По инструкции (со слов борпроводников) после второй попытки он должен лететь на другой аэродром. Но, вроде бы, руководство приказало из-за больших финансовых потерь», — сообщил Иван Голушко.

«Когда мы прилетели на этот запасной аэродром (аэропорт Даламан), оказалось, что никакой информации (о рейсе) нет и никому это не нужно, представитель авиакомпании не приехал вообще. Никто не дал никаких объяснений. Куда бы мы ни звонили, нам говорили: «да, ваш самолёт ушёл на запасной аэродром». Как он ушёл? Была, как минимум, нештатная ситуация, как максимум, самолёт терпел крушение. Прилетев туда, мы оказались никому не нужны с нашей ситуацией. Когда мы приземлились, пилот, делая остановки после каждого слова, сказал: «Мы дозаправимся и полетим обратно». И больше пилот не говорил ни с кем», — рассказал по телефону другой очевидец, пассажир этого же рейса Андрей Голодов.

По словам обоих очевидцев, пассажиров рейса 5495 отправили в к месту отдыха в Анталью автобусами, которые пришли за ними в Даламан через несколько часов.

Корреспондент НГС написал запрос в пресс-службу авиакомпании AZUR air с просьбой прокомментировать происшествие.


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