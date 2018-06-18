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Более 1 млн человек подписали петицию против повышения пенсионного возраста

Профсоюзы, инициировавшие сбор подписей против пенсионной реформы, пообещали «более активную фазу» массовых протестов.

18.06.2018 Фото: Кирилл Канин/Тайга.инфо Нет комментариев

Более 1 млн человек подписали петицию против повышения пенсионного возраста

На митинге протеста в Новосибирске

Президент Конфедерации труда России Борис Кравченко пояснил РБК, что подача петиции на сайте change.org — лишь один из компонентов кампании профсоюза против повышения пенсионного возраста.

«За неделю мы собрали более миллиона подписей. Нами также запущена петиция на «Российской общественной инициативе», которая будет обязательно рассмотрена, после того как наберет более 100 тыс. голосов. Сейчас порядка 70 тыс. уже есть», — сказал Кравченко. Он добавил, что Конфедерация труда России на следующей неделе перейдет «к более активной фазе» кампании и созданию общественного штаба, который определится с порядком коллективных действий по борьбе с повышением пенсионного возраста по всей России.

​«В том числе [мы рассматриваем] любые мирные методы протеста и выражения своего мнения, которые мы сможем согласовать в условиях, когда действуют ограничения на митинги во время проведения чемпионата по футболу», — отметил Кравченко. Он подчеркнул, что в коалицию штаба войдут профсоюзы, граждане, общественные организации и политические партии. «Парламентские политические партии заявили о своем намерении участвовать в кампании — это и ЛПДР, «Справедливая Россия» и КПРФ», — сказал Кравченко.

В соответствии с президентским указом 202 на время чемпионата мира проведение собраний, митингов, демонстраций, не связанных с футбольным турниром, возможно только по согласованию с властями. Причем они также определяют маршрут мероприятия и длительность акции.

В субботу, 16 июня, правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении в период с 2019 по 2034 год пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. До этого депутаты КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР в разговоре с РБК говорили, что не поддерживают повышение пенсионного возраста. Так, коммунист Валерий Рашкин говорил, что КПРФ проголосует против реформы, эсэр Сергей Емельянов называл повышение пенсионного возраста «аморальным».


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