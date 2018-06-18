За смерть женщины в шахте лифта получил 2,5 года условно директор фирмы в Новосибирске

В городе Новосибирске вынесен приговор 57-летнему мужчина по обвинению в оказание услуг, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщил старший помощник руководителя регионального управления СКР Дмитрий Чечулин.

Собранные следственный отделом по Дзержинскому району Новосибирска СКР по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 57-летнего экс-директора общества с ограниченной ответственностью в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием и судом установлено, что директор ООО оказывал одному из предпринимателей Новосибирска услуги по предоставлению нежилых помещений по ул. Электрозаводская оборудованного грузовым электрическим лифтом, при этом скрыв от арендатора наличие многочисленных нарушений и дефектов данного лифта и не предпринял мер исключения доступа к лифтовой шахте.

23 декабря 2016 года в вечернее время 43-летняя сотрудница индивидуального предпринимателя, с целью подняться с 4-го на 5-й этаж здания и пройти в офисное помещение, решила использовать грузовой лифт, открыла дверь шахты лифта, которые не контролировались замком в виду отсутствия надлежащего технического обслуживания. Полагая, что кабина лифта находится на уровне 4-го этажа, не заметив ее отсутствие, в связи с постоянным недостаточным электроосвещением в помещении, кабине лифта и лифтовой шахте, она шагнула в неосвещенный проем шахты лифта, отчего совершила падение вниз с высоты 4-го этажа, где получила телесные повреждения не совместимые с жизнью, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Приговором Дзержинского районного суда Новосибирска мужчине назначено наказание в виде в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.