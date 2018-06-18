КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

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Объявления в газеты «Курьер.Среда.Бердск» и «Народ знает всё» можно подать онлайн

Для рекламодателей и частных лиц мы разработали сервис по подаче-приему рекламных сообщений через наши сайты.

18.06.2018 8 коммент.

Объявления в газеты Курьер.Среда.Бердск и Народ знает всё можно подать онлайн

В процессе навигации при клике на рубрику «Объявления в газеты» перейдете в раздел приема объявлений.
Процесс займет 2 минуты. Оплата – картой, веб-деньгами и другими способами с помощью Робокассы.
Можно заходить в раздел приема объявлений сразу по ссылке http://www.kurer-sreda.ru/dogazeta
Все вопросы по онлайн-подаче объявлений можно задать по тел.8(383-41)2-70-12

Можно прочесть о правилах подачи объявлений в газеты.


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(8) Комментариев

  1. кулинар

    А сколько стоит разместить флэш банер на вашем сайте свой или свой не канает , а нужно заказать ?

    Thumb up 9 Thumb down 4

  2. Организатор

    Раньше обьявления были бесплатные,было лучше,было много интересных обьявлений,сейчас я смотрю почти никто сюда обьявлений не подает….может лучше вернуться к старому?

    Thumb up 10 Thumb down 2

  3. Аноним

    Назад дороги нет не Терепе и также бесплатным объявлениям. Такова житуха наша. Плати ,плати,а вот где деньгу взять ??? или вы держитесь. А вот за что держаться???

    Thumb up 9 Thumb down 4

  4. Аноним

    «Народ знает всё» — разве еще печатают?

    Thumb up 1 Thumb down 0

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