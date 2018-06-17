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С Днем медицинского работника!

Желаем крепкого здоровья, терпения и выдержки, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях, мирного неба над головой!!!

17.06.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написало Бердское Местное отделение ППП»ЛДПР»:

Бердское Местное отделение ППП»ЛДПР» поздравляет всех медиков с профессиональным праздником!!!

Желаем крепкого здоровья, терпения и выдержки, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях, мирного неба над головой!!!

С уважением, координатор БМО ППП»ЛДПР», Горобец И.П.


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