С Днем медицинского работника!

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Два пилота погибли в крушении Як-52 в Барнауле
«Не хотим умирать на работе!»: митинг против повышения пенсионного возраста прошел в Новосибирске
Голикова: На 12 000 руб. в год увеличатся пенсии в 2019 году из-за повышения пенсионного возраста
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