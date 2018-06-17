20 часов не спал таксист, въехавший в толпу в Москве

Водитель такси, въехавший в центре Москвы в группу пешеходов, рассказал, что провел за рулем без сна около 20 часов. Об этом мужчина сообщил в ходе допроса, видео в воскресенье размещено на сайте ГУ МВД по Москве.

Водитель рассказал, что перед происшествием провел за рулем около 20 часов. И перепутал педали.

Попытку сбежать с места происшествия он объяснил тем, что испугался случившегося, пишет ТАСС.

Мужчина рассказал, что хотел пропустить на дороге человека, однако перепутал педали и нажал на газ вместо тормоза. На вопрос, почему он попытался сбежать с места происшествия, он ответил: «Испугался… [подумал, что] убьют сейчас, сколько там людей было». Водитель также отметил, что перед работой не употреблял алкоголь.