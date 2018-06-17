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Медиков с профессиональным праздником поздравляет «Курьер. Среда. Бердск»

Желаем работникам здравоохранения благодарных пациентов, успехов, крепкого здоровья и побольше простых человеческих радостей!

17.06.2018 Фото: onkokbr.ru Нет комментариев

Медиков с профессиональным праздником поздравляет Курьер. Среда. Бердск

Уважаемые работники здравоохранения, «Курьер. Среда. Бердск» от всей души поздравляет вас с Днем медицинского работника! Сердечно поздравляем врачей, фельдшеров, медсестер, младший медицинский персонал с профессиональным праздником, который в 2018 году выпал на 17 июня.

В медицину приходят по призванию, по зову сердца. Лучших работников этой сферы всегда отличали душевная щедрость, милосердие, чуткость. Для многих пациентов внимание и забота важны не меньше лекарств. И бердские медики, в большинстве своем, именно такие — настоящие профессионалы.

В этот день мы благодарим всех, кто выбрал для себя одну из самых уважаемых и гуманных профессий. Труд медицинского работника требует множества знаний и навыков, ответственности, выдержки, полной отдачи сил. Ведь в ваших руках самое ценное – жизнь и здоровье человека.

Профессия врача всегда была одной из самых благороднейших и уважаемых. В ней нет людей случайных, в медицину приходят по зову сердца и на всю жизнь. Это особое призвание, пример истинного служения на благо человека. И, несмотря на научные достижения в области медицины, важнейшими в профессии врача остаются отзывчивость, чуткость, внимание, доброта, гуманизм. Люди в белых халатах могут творить чудеса, возвращая пациентам здоровье, веру в собственные силы, жизнь.

Ваша работа позволяет многим и многим людям вновь поверить в завтрашний день, почувствовать радость жизни, кому-то вернуться к любимой работе, кому-то – к любимым людям и семье. В вашей профессии нет права на ошибку, и каждый из вас делает все возможное, чтоб помочь страждущим.

Значимость вашей миссии невозможно переоценить, потому что на свете нет ничего ценнее, чем здоровье, дороже, чем жизнь!

В этот праздничный день искренне желаем вам успехов в вашем благородном труде, стабильности, благополучия и, конечно, здоровья, которое вы сами дарите людям! Желаем вам удачи и профессиональных успехов, а так же побольше простых человеческих радостей, счастья, гармонии во всем, уважения и любви коллег и пациентов! Долгих и счастливых лет жизни, душевного тепла и любви!
С праздником!


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