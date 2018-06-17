КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам 3-комнатную квартиру
Продам 3-комнатную квартиру
Продам комнату
Продам студию
Продам комнату
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

20 часов не спал таксист, въехавший в толпу в Москве

Медиков с профессиональным праздником поздравляет «Курьер. Среда. Бердск»

Патриарх Кирилл: честный труд победит воровство

Два пилота погибли в крушении Як-52 в Барнауле

«Не хотим умирать на работе!»: митинг против повышения пенсионного возраста прошел в Новосибирске

Голикова: На 12 000 руб. в год увеличатся пенсии в 2019 году из-за повышения пенсионного возраста

Фотомарафон «302 удовольствия жителей славного Бердска!» объявляет «Курьер.Среда.Бердск»

Россия уменьшила вложения в облигации США в два раза

Кремль боится протестов в регионах из-за повышения пенсионного возраста

Молния и гроза оставили без света микрорайон Южный в Бердске

Последние комментарии

Июнь 2018
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  


Нельзя купаться на пляжах Бердска

В списке официально открытых в Новосибирской области пляжей бердских пока нет. Уже разрешено купаться в Академгородке.

17.06.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Нельзя купаться на пляжах Бердска

На бердских пляжах пока запрещено купаться

В Новосибирской области успешно прошли проверку пять пляжей. Разрешено купаться на трех пляжах в городе Новосибирске и двух в районах области, сообщили в региональном управлении МЧС в воскресенье, 17 июня.

Пляжи, которые прошли проверку и одобрены МЧС в Новосибирской области:

«Наутилус» (Новосибирск, Горский жилмассив, левый берег реки Оби),
«Звезда» (Новосибирск, Советский район, Новосибирское водохранилище),
«У моря Обского (Новосибирск, Советский район, Новосибирское водохранилище),
городской муниципальный пляж города Карасука (Карасукский район, город Карасук, озеро Красное),
пляж оздоровительного лагеря «Лесная поляна» (Карасукский район, село Благодатное, озеро Кривое).

Спасатели напоминают элементарные меры безопасности на воде.

Купаться в воде нужно при оптимальной температуре, желательно утром и вечером, когда солнечная активность небольшая и нет риска перегрева, теплового удара.

После долгого пребывания на солнце входить в воду нужно постепенно, так как резкая смена температур может вызвать судорогу мышц, спазм дыхания, другие негативные последствия.

Ни в коем случае не погружайтесь в воду в состоянии алкогольного опьянения или в болезненном состоянии.

Не ныряйте в незнакомых местах, так как невозможно предугадать, какое там дно и чем это грозит ныряльщику.

В воде старайтесь избегать вертикального положения и не ходите по дну. Вы можете порезать ноги об острые камни, мусор.

Не стоит использовать в качестве плавательного средства самодельные устройства — они могут перевернуться, утонуть, сломаться, что несет большую опасность для человека.

Плавая на матрасах, кругах, ни в коем случае не отдаляйтесь от берега на слишком большие расстояния (свыше 50 метров). Течение может вынести вас достаточно далеко.

Если вас несет течением, то не старайтесь ему сопротивляться: просто постепенно приближайтесь к берегу.

Если вы плавали на лодке, и она перевернулась, то не отплывайте от нее, а старайтесь использовать ее для того, чтобы остаться на воде.

При катании на лодке или прогулочном катере обязательно необходимо использовать основное средство безопасности – спасательный жилет.

Отдыхайте только в таких местах, которые специально для этого предназначены.

 


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
20 часов не спал таксист, въехавший в толпу в Москве Медиков с профессиональным праздником поздравляет «Курьер. Среда. Бердск» Патриарх Кирилл: честный труд победит воровство

(2) Комментариев

  1. Аноним

    И кто мне запретит?

    Thumb up 2 Thumb down 0

  2. Rotana Doha

    С такой дебильной погодой, я думаю, что купаться и не придётся в этом году.

    Thumb up 2 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка!!!!
Меховое ателье ЛЮДМИЛА и химчистка ЧАЙКА
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика