Нельзя купаться на пляжах Бердска

В Новосибирской области успешно прошли проверку пять пляжей. Разрешено купаться на трех пляжах в городе Новосибирске и двух в районах области, сообщили в региональном управлении МЧС в воскресенье, 17 июня.

Пляжи, которые прошли проверку и одобрены МЧС в Новосибирской области:

«Наутилус» (Новосибирск, Горский жилмассив, левый берег реки Оби),

«Звезда» (Новосибирск, Советский район, Новосибирское водохранилище),

«У моря Обского (Новосибирск, Советский район, Новосибирское водохранилище),

городской муниципальный пляж города Карасука (Карасукский район, город Карасук, озеро Красное),

пляж оздоровительного лагеря «Лесная поляна» (Карасукский район, село Благодатное, озеро Кривое).

Спасатели напоминают элементарные меры безопасности на воде.

Купаться в воде нужно при оптимальной температуре, желательно утром и вечером, когда солнечная активность небольшая и нет риска перегрева, теплового удара.

После долгого пребывания на солнце входить в воду нужно постепенно, так как резкая смена температур может вызвать судорогу мышц, спазм дыхания, другие негативные последствия.

Ни в коем случае не погружайтесь в воду в состоянии алкогольного опьянения или в болезненном состоянии.

Не ныряйте в незнакомых местах, так как невозможно предугадать, какое там дно и чем это грозит ныряльщику.

В воде старайтесь избегать вертикального положения и не ходите по дну. Вы можете порезать ноги об острые камни, мусор.

Не стоит использовать в качестве плавательного средства самодельные устройства — они могут перевернуться, утонуть, сломаться, что несет большую опасность для человека.

Плавая на матрасах, кругах, ни в коем случае не отдаляйтесь от берега на слишком большие расстояния (свыше 50 метров). Течение может вынести вас достаточно далеко.

Если вас несет течением, то не старайтесь ему сопротивляться: просто постепенно приближайтесь к берегу.

Если вы плавали на лодке, и она перевернулась, то не отплывайте от нее, а старайтесь использовать ее для того, чтобы остаться на воде.

При катании на лодке или прогулочном катере обязательно необходимо использовать основное средство безопасности – спасательный жилет.

Отдыхайте только в таких местах, которые специально для этого предназначены.