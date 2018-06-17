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Патриарх Кирилл: честный труд победит воровство

По его словам, человек, который меняется и укрепляется в вере, имеет нравственный закон, через который никогда не сможет переступить и ничего не сможет украсть.

17.06.2018 Фото: Кремлин.ру 3 коммент.

Патриарх Кирилл: честный труд победит воровство

Патриарх Кирилл рассказал, как победить воровство в России

Предстоятель Русской православной церкви Кирилл, выступая в храме великомученицы Варвары при Череповецком фосфорном кластере группы «Фосагро», рассказал рабочим завода, как победить воровство в России.

Патриарх Московский и всея Руси в субботу начал официальный первосвятительский визит в Вологодскую митрополию. За два дня он посетит несколько промышленных производств и древние Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри. Храм преподобной Варвары при химическом кластере «Фосагро» был освящен в прошлом году.

«Я вспоминаю трудные 1990-е годы, когда был митрополитом Смоленским и много путешествовал. Всякий раз, встречаясь с руководителями районов, я задавал вопрос: «Что вам нужно, чтобы какой-то рывок сделать, ну нельзя же жить в такой нищете, так убого?» И в ответ обычно слышал: «Нам нужны кредиты, деньги и технологии». И лишь один раз услышал, что не поможет это, кредиты разворуем, а технологии правильно не используем. Человека надо изменить», — рассказал патриарх Кирилл.

По его словам, человек, который меняется и укрепляется в вере, имеет нравственный закон, через который никогда не сможет переступить и ничего не сможет украсть. «Он будет честно работать, а честный труд в сочетании с деньгами и технологиями обязательно создаст так нужный нам сегодня прорыв», — подчеркнул первоиерарх РПЦ.

На сегодняшний день при промышленных предприятиях Череповца открыто два храма: святой Варвары и пророка Елисея. Великомученица Варвара почитается как покровительница горняков и людей опасных профессий.

Источник: РИА Новости


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(3) Комментариев

  2. Аноним

    Больше всех в колхозе работала лошадь, но председателем она так и не стала. 8) 8) 8)

    Thumb up 6 Thumb down 0

  3. Аноним

    издалека начал ) про крепостное право говорить, про возвращение бар и холопов…))

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