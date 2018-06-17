Патриарх Кирилл: честный труд победит воровство

Патриарх Кирилл рассказал, как победить воровство в России
Предстоятель Русской православной церкви Кирилл, выступая в храме великомученицы Варвары при Череповецком фосфорном кластере группы «Фосагро», рассказал рабочим завода, как победить воровство в России.
Патриарх Московский и всея Руси в субботу начал официальный первосвятительский визит в Вологодскую митрополию. За два дня он посетит несколько промышленных производств и древние Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри. Храм преподобной Варвары при химическом кластере «Фосагро» был освящен в прошлом году.
«Я вспоминаю трудные 1990-е годы, когда был митрополитом Смоленским и много путешествовал. Всякий раз, встречаясь с руководителями районов, я задавал вопрос: «Что вам нужно, чтобы какой-то рывок сделать, ну нельзя же жить в такой нищете, так убого?» И в ответ обычно слышал: «Нам нужны кредиты, деньги и технологии». И лишь один раз услышал, что не поможет это, кредиты разворуем, а технологии правильно не используем. Человека надо изменить», — рассказал патриарх Кирилл.
По его словам, человек, который меняется и укрепляется в вере, имеет нравственный закон, через который никогда не сможет переступить и ничего не сможет украсть. «Он будет честно работать, а честный труд в сочетании с деньгами и технологиями обязательно создаст так нужный нам сегодня прорыв», — подчеркнул первоиерарх РПЦ.
На сегодняшний день при промышленных предприятиях Череповца открыто два храма: святой Варвары и пророка Елисея. Великомученица Варвара почитается как покровительница горняков и людей опасных профессий.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
7 0
Больше всех в колхозе работала лошадь, но председателем она так и не стала.
6 0
издалека начал ) про крепостное право говорить, про возвращение бар и холопов…))
7 0