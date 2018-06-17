С Днем медицинского работника!

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаОт всей души хочу поздравить с профессиональным праздником всех медицинских работников нашего города! Спасибо вам огромное за ваш нелегкий труд! Пусть в вашей жизни будет больше благодарности и понимания от пациентов, успехов в этом непростом и благородном деле!!!