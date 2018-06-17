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С Днем медицинского работника!

Пусть в вашей жизни будет больше благодарности и понимания от пациентов, успехов в этом непростом и благородном деле!!!

17.06.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Наталья:
От всей души хочу поздравить с профессиональным праздником всех медицинских работников нашего города! Спасибо вам огромное за ваш нелегкий труд! Пусть в вашей жизни будет больше благодарности и понимания от пациентов, успехов в этом непростом и благородном деле!!!

С Днем медицинского работника!


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