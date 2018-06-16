Два пилота погибли в крушении Як-52 в Барнауле

16 июня в 17:00 на пульт оперативного дежурного ЕДДС Первомайского района Барнаула поступило сообщение о том, что вблизи взлетно-посадочной полосы в Первомайском районе потерпел крушение легкомоторный самолет Як-52, сообщает МЧС по Алтайскому краю. На место крушения убыла оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона. По информации ТАСС, частный самолет загорелся, оба пилота погибли.

Напомним, как писал «Курьер.Среда.Бердск», 7 августа 2014 года на аэродроме «Бердск-Центральный» произошла смертельная авиакатастрофа. Утром того рокового дня 16-летняя курсантка Сибирского авиационного кадетского корпуса им. Покрышкина Виктория Горелкина совершала тренировочный полет под руководством 42-летнего инструктора и заслуженного летчика Евгения Якимова. Во время полета ЯК-52 начал терять скорость и рухнул с высоты около 100 метров, штопором войдя в землю на территории аэродрома. Экипаж воздушного судна погиб.