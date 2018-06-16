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Два пилота погибли в крушении Як-52 в Барнауле

От удара о землю судно загорелось. Трагедия произошла в Первомайском районе.

16.06.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Один комментарий

Два пилота погибли в крушении Як 52 в Барнауле

ЯК-52 разбился в Бердске в 2014 году

16 июня в 17:00 на пульт оперативного дежурного ЕДДС Первомайского района Барнаула поступило сообщение о том, что вблизи взлетно-посадочной полосы в Первомайском районе потерпел крушение легкомоторный самолет Як-52, сообщает МЧС по Алтайскому краю. На место крушения убыла оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона. По информации ТАСС, частный самолет загорелся, оба пилота погибли.

Напомним, как писал «Курьер.Среда.Бердск», 7 августа 2014 года на аэродроме «Бердск-Центральный» произошла смертельная авиакатастрофа. Утром того рокового дня 16-летняя курсантка Сибирского авиационного кадетского корпуса им. Покрышкина Виктория Горелкина совершала тренировочный полет под руководством 42-летнего инструктора и заслуженного летчика Евгения Якимова. Во время полета ЯК-52 начал терять скорость и рухнул с высоты около 100 метров, штопором войдя в землю на территории аэродрома. Экипаж воздушного судна погиб.


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(1) Комментарий

  1. ывапр

    Россия на коленях-ЯК 52 должны давно стоять в музеях,но так как больше не на чем,продолжаем на огромной скорости врезаться в землю.К сожалению это не последняя катастрофа с ЯК 52-морально устаревшая,плохо обслуживаемая авиа-ретро техника.

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