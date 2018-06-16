«Не хотим умирать на работе!»: митинг против повышения пенсионного возраста прошел в Новосибирске

300 новосибирцев вышли на митинг против повышения пенсионного возраста
Митинг против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин прошел в Новосибирске. Участники потребовали отставки федерального правительства.
Митинг прошел в центре города на площади Ленина. Акцию заявили Партия пенсионеров и «Пенсионеры за достойную жизнь». На нее также пришли члены «Левого фронта», Либертарианской партии и сторонники политика Алексея Навального.
Перед началом митинга пенсионеры собирали подписи за то, чтобы остановить законопроект о повышении пенсионного возраста, снизить цены на бензин и отправить в отставку правительство России под руководством Дмитрия Медведева. Госдума, напомним, переназначила чиновника по представлению Путина после мартовских выборов президента.
«Еще же ОСАГО подняли, сейчас еще какой-нибудь налог на Крым придумают», — говорил один участник другому перед началом митинга.
Сотрудница полиции попросила стоявшую по соседству женщину показать на камеру ее плакаты, сфотографировала два. «Я вам могу и третий показать [о коррупции], стою с ним каждый день у вашей полиции, мимо [начальник ГУ МВД Юрий] Стерликов проходит и голову опускает», — предложила женщина, но сотрудница не решилась.
Большинство плакатов были посвящены повышению пенсионного возраста и коррупции во власти. На одном значилось: «Путин-Россия. 5:0». Сборная страны накануне выиграла у команды Саудовской Аравии в стартовом матче домашнего Чемпионата мира по футболу, но в этот же день власти объявили о повышении пенсионного возраста и НДС с 18% до 20%.
Митинг начался с песни «Вставай страна огромная». «Мы в глаза называем казнокрадов казнокрадами, проводим митинги, а они нам говорят, пенсионерам: „не раскачивайте лодку“ <…> Ну какая мы пятая колонна, мы обычные жители», — заявил ведущий Юрий Зимин.
«Мы платим налоги, а они разворовывают и говорят, что для нас денег нет, — заметил глава местного фонда „Мы против коррупции“ Виктор Сорокин. — Денег нет на то, чтобы уходить на пенсию в 60 лет, чтобы народное достояние — бензин и солярку — продавать людям по нормальным ценам. Самое чудовищное, что в других странах, у которых нет нефти, это стоит дешевле, чем у нас. Под лежачий народ дешевый бензин не потечет, а пенсионный возраст повышаться будет, поэтому мы только начинаем этот пробег. Мы его завершим только победой!»
«Наш гарант Конституции говорил, что пенсионный возраст поднимать не будут, — напомнил Алексей Денисюк, придерживающийся сталинистских взглядов. — Значит он не гарант даже своему слову».
Денисюк призвал людей потребовать отставки правительства. «И президента тоже», — выкрикнул мужчина из толпы. «И президента, если он даже не выполняет свои обещания», — поддержал Денисюк.
Выступавшие предложили всем жителям направить новосибирским депутатам Госдумы требования, чтобы те публично объявили, что не поддержат «антинародный законопроект». «От того, сколько нас будет здесь 28 июня, зависит будущее, — анонсировал следующую акцию Зимин. — Сегодня на Новосибирск смотрит вся Россия. Сегодня фактически первая публичная акция протеста против повышения пенсионного возраста».
По словам организаторов, они уже подали уведомление в мэрию о новом митинге на вечер 28 июня. Планируется, что он пройдет на площади Ленина. «Нам уже начинают говорить представители власти, что в следующий раз не разрешат, что никаких лозунгов против повышения пенсионного возраста не должно быть», — рассказал Денисюк.
«Вспомните массовые протесты против отмены льготного проезда пенсионеров. Несмотря на то, что экс-губернатор Юрченко стоял на своем, он вынужден был уступить, — напомнил выступавший. — Вспомните, когда хотели поднять тарифы ЖКХ на 15%, тоже пошла волна протестов, поэтому власть вынуждена была опять уступить. Если мы будем молчать, они с нами смогут сделать всё, что угодно».
Митинг собрал около 300 человек. Акция прошла без инцидентов.
UPD (16:00) Правительство РФ внесло в Госдуму законопроет о повышении пенсионного возраста, НДС и тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд России.
Фото Кирилла Канина
Текст Ярослава Власова
Источник: Тайга.инфо
Как и ожидалось, государственное ТВ начало компанию по разъяснению неразумным холопам, что всё делается для их же народного счастья, первым номером на сцену вышел пресс-алкаше компании «Роснефть» и пламенный кремлёвский пропагандист с «Первого канала», Михаил Владимирович Леонтьев, однако здравствуйте https://youtu.be/UL80Qe90gxc
6 0
помнится,16 апреля 2015 года Владимир Путин сказал: «Если мы в 65 поставим возраст выхода на пенсию, — вы меня извините за простоту выражения, это отработал, в деревянный макинтош — и поехал? Это невозможно».
Оказалось, возможно не только это:
Коротко:
Мужикам пахать до 65 лет;
Бабам пахать до 63 лет;
НДС 20%;
Бензин по 40-50 рублей за литр;
Полный контроль за счетами в банках
Увеличение ЗП депутатам, правительству и силовому блоку.
я б только поправил фразу «пенсионный возраст» на «возраст недожития» …
И теперь официально работать и получать белую зарплату нет никакого смысла (и раньше тоже не было, если ты не военный или силовик, у которого пенсия хорошая-тысяч сорок и выйти на нее можно в 40 лет). Общее количество отчислений с белой зарплаты около 47%. Это подоходный налог и прочие «пенсионные и социальные фонды». То есть почти половина вашей зарплаты уходит в пустоту. Большая часть этих денег неэффективно используется или разворовывается на госзаказах и вывозится в Лондон. Пенсионный возраст теперь 65 лет для мужчин, то есть для большинства — никогда.
Если ваша зарплата 20 тысяч, то без отчислений вы могли бы получать 29 400.
Есть ещё сумасшедшие, которые работают по белой схеме?
8 0
то ли еще будет…
1 0
Россияне рекордными темпами собирают подписи против повышения пенсионного возраста.
В интернете начался экстренный сбор подписей против объявленной российскими властями реформы, направленной на повышение пенсионного возраста. Всего за несколько дней соответствующие петиции на порталах Change.org и РОИ поддержали в общей сложности сотни тысяч россиян. Граждане требуют признать инициативу незаконной, антиконституционной и нарушающей права человека.
На Change.org сбор подписей идет рекордными темпами: число проголосовавших уже приближается к 1 000 000. В петиции подчеркивается, что для повышения пенсионного возраста в России сегодня нет оснований, а проблемы дефицита и финансирования пенсионного фонда следует решать иным образом. http://classic.newsru.com/russia/16jun2018/gdezheputin.html
бердчане , присоединяемся , подписываем!!!
7 1
Зачем врать людям об увеличении продолжительности жизни ? В тех годах, на которые правительство ссылается, люди умирали рано, потому что не было лекарств, которые нынче помогают протянуть жизнь нашим далеко не здоровым согражданам ! А роды в 55 лет — это вообще издевательство и цинизм ! Хватит это терпеть !!!
0 1