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Фото: той-терьер пропал на даче в «Швейнике»

Собаке 12 лет, кожаный ошейник с шипами.

16.06.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написала  Татьяна:

Вчера утром, 15.06.2018, на даче «Швейник», потерялась собака той-терьер.
Собаке 12 лет, кожаный ошейник с шипами.
Просьба позвоните, кто видел по телефонам:
8-913-782-8392, 8-903-937-0430,
8-983-124-9952

Фото: той терьер пропал на даче в Швейнике

 


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