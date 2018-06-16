Фото: той-терьер пропал на даче в «Швейнике»

«Не хотим умирать на работе!»: митинг против повышения пенсионного возраста прошел в Новосибирске
Голикова: На 12 000 руб. в год увеличатся пенсии в 2019 году из-за повышения пенсионного возраста
Фотомарафон «302 удовольствия жителей славного Бердска!» объявляет «Курьер.Среда.Бердск»
Россия уменьшила вложения в облигации США в два раза
Кремль боится протестов в регионах из-за повышения пенсионного возраста
Молния и гроза оставили без света микрорайон Южный в Бердске
Путин обещал не поднимать пенсионный возраст при своем президентстве
Опасным для жизни считают мост через железную дорогу жители Бердска
СК подозревает в растрате 10 млн рублей при сборе платежей за услуги ЖКХ экс-директора КБУ Бердска