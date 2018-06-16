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Кремль боится протестов в регионах из-за повышения пенсионного возраста

В зависимости от остроты реакции людей власти могут даже пойти на смягчение параметров реформы: возможно снижение предельной планки или увеличение срока переходного периода.

16.06.2018 Фото: pixabay.com 3 коммент.

Кремль боится протестов в регионах из за повышения пенсионного возраста

В Кремле опасаются протестов из-за повышения пенсионного возраста

Управление президента по внутренней политике собирает и анализирует поступающую из регионов информацию о реакции населения на готовящееся повышение пенсионного возраста, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к Кремлю. Власти обеспокоены возможными протестами, знает другой источник, близкий к администрации президента. Обсуждаются разные способы минимизации негативной реакции населения, сказал один них, но какие именно, не уточнил.

По словам другого собеседника «Ведомостей», в зависимости от остроты реакции людей власти могут даже пойти на смягчение параметров реформы: возможно снижение предельной планки, до которой предполагается повысить пенсионный возраст, или увеличение переходного периода. О таких возможных уступках властей «Ведомостям» говорил эксперт, знакомый с ходом обсуждения реформы в правительстве. Смягчение параметров реформы определенно произойдет, убежден другой близкий к Кремлю человек: это стандартный ход – внести в Госдуму наиболее жесткий вариант, а затем немного смягчить его, чтобы успокоить общественность.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    нет смысла манипулировать с пенсионным срокам — убавят года на два,например, и выдадут это как великую заботу «царя -батюшки» о народе ….цирк клоунов..
    надо убирать олигархов ….
    либо народ будет контролировать «элиту», либо любые очередные «слуги народа» дадут небольшой «пряник» и будут затягивать дальше удавку на шее … :-!

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  2. Аноним

    такая «реформа » вызывает недовольство даже в низших ветвях власти ):
    Иркутские депутаты обвинили Путина в невыполнении предвыборных обещаний и потребовали снизить цены на бензин.
    Дума Нижнеилимского района Приангарья приняла обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором депутаты потребовали снизить цены на бензин. А последние предложения правительства парламентарии назвали «беспрецедентной по своему цинизму попыткой очередного ограбления жителей».
    …власть и официальная пропаганда уверяли наших граждан, что полученные на выборах результаты обещают стране покой, стабильность, процветание и гражданское единство. Однако сразу же после состоявшихся выборов на граждан обрушились новые испытания: намерение правительства увеличить пенсионный возраст и повысить налог на доходы физических лиц, рост цен на бензин и дизельное топливо, услуги ЖКХ, стоимость электроэнергии и другие услуги», — цитирует письмо «Тайга.инфо».
    Предложения правительства, «сформированного при поддержке депутатов Госдумы», в Иркутске назвали антисоциальными. По мнению иркутских парламентариев, они приведут к дестабилизации общества.
    Депутаты читают, что федеральное правительство в условиях санкций поставило интересы корпораций и частного капитала «выше чаяний и нужд трудового народа».
    Обращение подписала спикер районной думы Светлана Перфильева. В думе 19 депутатов, из них 11 состоят во фракции «Единая Россия», трое представляют КПРФ.
    http://classic.newsru.com/russia/15jun2018/oilirk.html

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  3. Ольга

    «власти могут даже пойти на смягчение параметров реформы: возможно снижение предельной планки, до которой предполагается повысить пенсионный возраст, или увеличение переходного периода»

    МОГУТ ДАЖЕ ПОЙТИ на смягчение, вы только подумайте, аттракцион невиданной щедрости от слуг народа. Увеличение периода это просто отсрочка. Что будет со средним и младшим поколением? Сейчас ещё более стабильно, дети помогают. А потом? Потом не будет нужного количества рабочих мест, дети помогать не смогут, а мы будем работать, если ещё сможем и нас куда-нить возьмут, конечно, за копейки. Отсюда голод.

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