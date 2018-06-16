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Россия уменьшила вложения в облигации США в два раза

Ранее в американском конгрессе предложили ввести санкции против российских финансовых институтов.

16.06.2018 Фото: pixabay.com Нет комментариев

Россия уменьшила вложения в облигации США в два раза

Россия почти в два раза сократила вложения в гособлигации США в апреле‍

Россия сократила в апреле свои вложения в американские казначейские бумаги почти в два раза — на 47,5 миллиарда долларов до 48,7 миллиарда, следует из данных, опубликованных на сайте минфина США.

Таким образом Россия опустилась в рейтинге стран держателей этих бумаг с 16-й строки на 22-ю.

Лидеры по-прежнему Китай (владеет этими бумагами на 1,18 триллиона долларов) и Япония (1,03 триллиона).

Возможные санкции против госдолга России

Ранее в американском конгрессе предложили ввести санкции против российских финансовых институтов. Законопроект предлагает в полугодичный срок запретить гражданам и постоянным жителям США любые транзакции с российским суверенным долгом и ввести санкции против 7 российских банков: Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Внешэкономбанка.

Позднее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп отложил введение новых санкций против России, которые могли коснуться госдолга. Американский минфин отметил, что такой шаг может негативно сказаться не только на российских, но и на американских инвесторах и компаниях.

Глава Минфина России Антон Силуанов, комментируя возможность введения санкций против госдолга, заявил, что ведомство не планирует создавать специальных инструментов для выкупа ОФЗ с рынка в случае такого шага со стороны Вашингтона.

«Нет, Минфин специальный банк (для выкупа ОФЗ на случай санкций. — Прим. ред.) не обсуждает. В любом случае, у нас создан Промсвязьбанк, я думаю, может быть, этот банк имеется в виду. Мы не можем создавать на каждую операцию свой банк. Все-таки это должны делать наши обычные банки, несмотря ни на что», — сказал министр журналистам, комментируя публикации в СМИ о рассмотрении правительством возможности создания специального банка для выкупа госдолга с рынка.

Силуанов уверен, что если будут введены санкции на новые выпуски долга, то отечественные финансовые институты, банки справятся с теми объемами бумаг, которые предусмотрены Минфином.

Источник: РИА Новости


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