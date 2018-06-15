Молния и гроза оставили без света микрорайон Южный в Бердске

15 июня во время грозы в 19.00 остался без света микрорайон Южный и улица Заводская в Бердске. Молния попала в фидер, на который подключены 25 трансформаторных будок.

По словам дежурного ЕДДС, сейчас бригада электромонтеров проверят все будки. Сколько времени еще проведут бердчане без электричества — не известно.

тел. 2-44-11 — дежурный

От редакции: сообщите в комментариях, когда дадут свет!