Кто знает, почему Южный без света?

Может, кто знает, с чем это связано и сроки устранения проблемы?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Южный:

Добрый вечер. Одна надежда на Курьер — кладезь информации. На Южном вот уже несколько часов отсутствует свет. Коммунальные службы не отвечают. Может, кто знает, с чем это связано и сроки устранения проблемы?

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