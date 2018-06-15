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Кто знает, почему Южный без света?

Может, кто знает, с чем это связано и сроки устранения проблемы?

15.06.2018 2 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Южный:
Добрый вечер. Одна надежда на Курьер — кладезь информации. На Южном вот уже несколько часов отсутствует свет. Коммунальные службы не отвечают. Может, кто знает, с чем это связано и сроки устранения проблемы?


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    4 часа не было света. Стоило написать в курьер — дали. Вот что курьер животворящий делает *DANCE*
    спасибо — пишите еще)кстати, и яму на Павлова сегодня засыпали — и мы рады — ведь вчера писали) — ваша редакция

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  2. Аноним

    авария была из-за молнии.
    уже дали

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