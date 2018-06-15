Кто знает, почему Южный без света?

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Контролировать работу власти решили общественники в Бердске
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Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
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Парковку от бизнес-центра «Вега» перенесут к фабрике «Мастер и К» в Бердске
4 часа не было света. Стоило написать в курьер — дали. Вот что курьер животворящий делает
спасибо — пишите еще)кстати, и яму на Павлова сегодня засыпали — и мы рады — ведь вчера писали) — ваша редакция
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авария была из-за молнии.
уже дали
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