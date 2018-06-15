Путин обещал не поднимать пенсионный возраст при своем президентстве

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Это обещал старый президент, а в этом году мы выбрали нового, какие могут претензии, новый за старого не отвечает
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опять Песков пургу несет ) но, видимо, президента устраивает такой пресс секретарь…
Более трусливой и жалкой отмазки придумать нельзя…
Вообще то именно президент, получивший мандат доверия, должен брать на себя ответственность за столь тяжелую тему.
Президент как минимум должен соблюдать свою клятву на конституции — в части социального характера государства, закрепленного в этой же самой конституции.
Вместо этого — лепет Пескова. Это не я, это они, я тут просто мимо проходил …
Это мост, мундиали, олимпиады президент сам своими руками строил,ночами не спал, наверно. А как гадость народу, это не я, меня тут не стояло, это все Медведь…)
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