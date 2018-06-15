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Путин обещал не поднимать пенсионный возраст при своем президентстве

Пресс-секретарь Песков прокомментировал обещание главы РФ, данное в 2005 году: «Прошло уже 13 лет и ситуация сильно изменилась. …пенсионная реформа прорабатывается в правительстве РФ. Президент не принимает участия в этой проработке».

15.06.2018 Фото: Кремлин.ру 2 коммент.

Путин обещал не поднимать пенсионный возраст при своем президентстве

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В Кремле объяснили, почему правительство предложило повысить пенсионный возраст, несмотря на сказанные в 2005 году слова президента РФ Владимира Путина о том, что этого не произойдет. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с 2005 года прошло уже 13 лет и ситуация сильно изменилась, пишет ТАСС.

«Важно вспомнить, что все-таки это [слова Путина] было 13 лет назад, — подчеркнул представитель Кремля. — Конечно же, происходят изменения и с точки зрения демографии, и с точки зрения уровня развития экономики, и с точки зрения международной конъюнктуры — а ни одна страна не существует в вакууме, — и с точки зрения улучшения показателей по продолжительности жизни».

Он добавил, что президент не участвует в проработке вопроса о повышении пенсионного возраста.

«Тема, связанная с пенсионной реформой, прорабатывается в правительстве РФ, — подчеркнул Песков. — Президент не принимает участия в этой проработке». По словам представителя Кремля, после правительства эту тему будут обсуждать эксперты, а также законодатели. «Давайте все-таки дождемся, когда в результате этой экспертной проработки будут проявляться уже окончательные очертания этой реформы», — призвал Песков.

 


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(2) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    Это обещал старый президент, а в этом году мы выбрали нового, какие могут претензии, новый за старого не отвечает ;)

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  2. Аноним

    опять Песков пургу несет ) но, видимо, президента устраивает такой пресс секретарь…
    Более трусливой и жалкой отмазки придумать нельзя…
    Вообще то именно президент, получивший мандат доверия, должен брать на себя ответственность за столь тяжелую тему.
    Президент как минимум должен соблюдать свою клятву на конституции — в части социального характера государства, закрепленного в этой же самой конституции.
    Вместо этого — лепет Пескова. Это не я, это они, я тут просто мимо проходил …
    Это мост, мундиали, олимпиады президент сам своими руками строил,ночами не спал, наверно. А как гадость народу, это не я, меня тут не стояло, это все Медведь…)

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