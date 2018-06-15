Путин обещал не поднимать пенсионный возраст при своем президентстве

В Кремле объяснили, почему правительство предложило повысить пенсионный возраст, несмотря на сказанные в 2005 году слова президента РФ Владимира Путина о том, что этого не произойдет. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с 2005 года прошло уже 13 лет и ситуация сильно изменилась, пишет ТАСС.

«Важно вспомнить, что все-таки это [слова Путина] было 13 лет назад, — подчеркнул представитель Кремля. — Конечно же, происходят изменения и с точки зрения демографии, и с точки зрения уровня развития экономики, и с точки зрения международной конъюнктуры — а ни одна страна не существует в вакууме, — и с точки зрения улучшения показателей по продолжительности жизни».

Он добавил, что президент не участвует в проработке вопроса о повышении пенсионного возраста.

«Тема, связанная с пенсионной реформой, прорабатывается в правительстве РФ, — подчеркнул Песков. — Президент не принимает участия в этой проработке». По словам представителя Кремля, после правительства эту тему будут обсуждать эксперты, а также законодатели. «Давайте все-таки дождемся, когда в результате этой экспертной проработки будут проявляться уже окончательные очертания этой реформы», — призвал Песков.