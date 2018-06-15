В рубрику «Сообщи свои новости» написала Бердчанка:

В какую службу позвонить, чтобы узнать, когда заасфальтируют огромную яму, размером на половину дороги, на повороте с Кр.Сибири на Павлова (в центр). Все объезжают по встречке. Когда уберут этот ужас на пересечении Советской и Ушакова в виде кучи щебня и рядом образовавшихся провалов и ям? Когда заделают яму на въезде к КР.Сиб 104 и провалившийся колодец там же ( уже 3 мес прошло). Город, как после бомбежки — либо кучи, либо ямы, все колодцы по городу огорожены, лето пролетит быстро, ремонтники вообще не торопятся. Никто не проверяет состояние дорог и прилегающей территории. Упал тополь на Пролетарской на всю дорогу. Распилили и положили на обочину. Лежит уже недели две. А кто дальше убирать будет? Город словно бесхозный. ЖКХ, АТИ и администрация только за зарплатой ходит на работу? Где дела? Улицы ужасные. Промышленная — хлам, Химзаводская — хлам. и т.д и т.п. Ремонт- куча коровьих кучек. Едешь, как по стиральной доске.

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