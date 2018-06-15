Опасным для жизни считают мост через железную дорогу жители Бердска
Разрушающийся надземный переход через рельсы на бердском вокзале станет транзитным — не для пассажиров поездов, а для живущих на «завокзальных» улицах.(ВИДЕО, ФОТО)
15.06.2018Автор: Михаил ЗюковФото: Михаила Зюкова3 коммент.
Мост через рельсы на станции Бердск
Смерть пенсионера под маневровым тепловозом на вокзале Бердска в пятницу, 15 июня, пользователи сайта «Курьер. Среда. Бердск» косвенно связывают с плачевным состоянием надземного перехода через рельсы.
Разрушения моста видны невооруженным взглядом: опоры износились, перила ржавеют. Хуже всего ситуация обстоит со ступенями перехода. Они сильно растрескались и раскрошились, местами даже насквозь. Лучше всего сохранилось покрытие моста.
Опасные ступени
Многие горожане выказали опасения по поводу состояния перехода. Щели в ступенях и вкупе с их высотой составляют большую опасность для «смельчаков», что решат подняться наверх. В особенной опасности пожилые люди и дети. Большая часть посетителей вокзала на перрон, чтобы сесть на электричку, предпочитают переходить рельсы по дощатым настилам, как это делал погибший пенсионер.
В июле 2017 года был представлен проект реконструкции бердского вокзала. В него входит и разъяснение судьбы разрушающегося моста, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». В планах РЖД — новый современный надземный переход, оборудованный лифтами и соответствующий всем стандартам безопасности. Старый мост разбирать не будут. После того, как у него уберут лестницы к перронам, он станет транзитной линией для жителей «завокзальных» улиц.
Об этом рассказал главный инженер региональной дирекции вокзалов Западно-Сибирской железной дороги Кирилл Меньщиков на заседании градостроительного совета Бердска.
Видео Курьер. Среда. Бердск
Предполагается, что уже в 2018 году проект реконструкции вокзального комплекса будет завершен и после этого приступят к строительным работам. Напомним, что реконструкцию оценили в 500 млн рублей.
Получить оперативного комментария от Западно-Сибирского филиала РЖД, в чьем подчинении находится бердский вокзал с мостом, «Курьер. Среда. Бердск» не удалось.
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А для «транзитных» пешеходов не планируют продлить мост до перехода через федералку? Людям было бы удобно — поднялся на мост перед путями, спустился уже за федералкой, особенно для мам с колясками. Как-то поднимал коляску на надземный переход — колея не совпадает, пришлось на руках поднимать, потом также спускать, а подошедши к путям, опять та же процедура вверх-вниз.
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Они товарняки с первого пути не убирают, всё свои личные калории берегут, копят! А ты хочешь, чтобы о людях думали?
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Сколько вокзалов видел, наш единственный, где товарняки стоят на первом пути, а пассажирские на втором-третьем.
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