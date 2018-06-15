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Опасным для жизни считают мост через железную дорогу жители Бердска

Разрушающийся надземный переход через рельсы на бердском вокзале станет транзитным — не для пассажиров поездов, а для живущих на «завокзальных» улицах.(ВИДЕО, ФОТО)

15.06.2018 Автор: Михаил Зюков Фото: Михаила Зюкова 3 коммент.

Опасным для жизни считают мост через железную дорогу жители Бердска

Мост через рельсы на станции Бердск

Смерть пенсионера  под маневровым тепловозом на вокзале Бердска в пятницу, 15 июня, пользователи сайта «Курьер. Среда. Бердск» косвенно связывают с плачевным состоянием надземного перехода через рельсы.

Разрушения моста видны невооруженным взглядом: опоры износились, перила ржавеют. Хуже всего ситуация обстоит со ступенями перехода. Они сильно растрескались и раскрошились, местами даже насквозь. Лучше всего сохранилось покрытие моста.

Опасным для жизни считают мост через железную дорогу жители Бердска

Опасные ступени

Многие горожане выказали опасения по поводу состояния перехода. Щели в ступенях и вкупе с их высотой составляют большую опасность для «смельчаков», что решат подняться наверх. В особенной опасности пожилые люди и дети. Большая часть посетителей вокзала на перрон, чтобы сесть на электричку, предпочитают переходить рельсы по дощатым настилам, как это делал погибший пенсионер.

Опасным для жизни считают мост через железную дорогу жители БердскаВ июле 2017 года был представлен проект реконструкции бердского вокзала. В него входит и разъяснение судьбы разрушающегося моста, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». В планах РЖД — новый современный надземный переход, оборудованный лифтами и соответствующий всем стандартам безопасности. Старый мост разбирать не будут. После того, как у него уберут лестницы к перронам, он станет транзитной линией для жителей «завокзальных» улиц.

Об этом рассказал главный инженер региональной дирекции вокзалов Западно-Сибирской железной дороги Кирилл Меньщиков на заседании градостроительного совета Бердска.

Видео Курьер. Среда. Бердск

Предполагается, что уже в 2018 году проект реконструкции вокзального комплекса будет завершен и после этого приступят к строительным работам. Напомним, что реконструкцию оценили в 500 млн рублей.

Получить оперативного комментария от Западно-Сибирского филиала РЖД, в чьем подчинении находится бердский вокзал с мостом, «Курьер. Среда. Бердск» не удалось.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    А для «транзитных» пешеходов не планируют продлить мост до перехода через федералку? Людям было бы удобно — поднялся на мост перед путями, спустился уже за федералкой, особенно для мам с колясками. Как-то поднимал коляску на надземный переход — колея не совпадает, пришлось на руках поднимать, потом также спускать, а подошедши к путям, опять та же процедура вверх-вниз.

    Thumb up 5 Thumb down 1

    • гость

      Они товарняки с первого пути не убирают, всё свои личные калории берегут, копят! А ты хочешь, чтобы о людях думали?

      Thumb up 2 Thumb down 2

      • Аноним

        Сколько вокзалов видел, наш единственный, где товарняки стоят на первом пути, а пассажирские на втором-третьем.

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