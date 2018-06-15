Контролировать работу власти решили общественники в Бердске

На заседании бердской общественной палаты, прошедшем 13 июня, создали новый орган — комиссию по общественному контролю.

Зампредседателя городской ОП Михаил Перфилов рассказал о важности такого аспекта деятельности палаты, как общественный контроль. Поскольку немалая часть значимых для всех и каждого государственных решений принимается на региональном и местном уровнях, общественный контроль востребован в большей степени в отношении органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.

Поэтому Михаил Сергеевич выступил с предложением о создании комиссии по общественному контролю, которое было принято единогласно.

В комиссии по общественному контролю выбрали 13 человек, сообщили в пресс-центре бердской мэрии. На пост председателя комиссии выдвинули замдиректора компании «Продсиб» Елену Кармаеву, ее замом — члена Петровской академии наук и искусств, учредителя правозащитной организации «Правовое содействие» Евгения Балыбина.