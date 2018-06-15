Разрушается фонтан Желаний в городском парке Бердска

Сегодня, 15 июня, в городском парке Бердска чистили фонтан Желаний. Без воды еще больше стали видны разрушения чаши.

4 года назад фонтан Желаний стал одной из достопримечательностей не только парка, но и всего города. После открытия фонтан сразу же стал излюбленным местом отдыха горожан. С наступлением летних теплых деньков все больше бердчан выбираются на прогулки в городской парк.

Однако сегодня популярность фонтана несколько упала: яркость и красота встали под вопрос. Все больше людей отмечают, что к 2018 году на отделке скопилось слишком много проплешин, сколов и потертостей. Все это не лучшим образом сказывается на внешнем виде знаменитости.

Бердский фонтан еще молод, но он уже пережил некоторое количество «стрессовых» ситуаций. Это и несколько зим, вакханалии детишек на летних праздниках, набеги трюкачей со скейтбордами и самокатами, гуляющую молодежь и, конечно, знаменитый банный день бердских бездомных. Кажущиеся небольшими повреждения накопились и в своем количестве стали сильно заметны. Участки с отвалившейся мозаикой серыми пятнами «украшают» дно и внутренние стенки чаши. Многие плиты сколоты, одна из них пропала.

Сколы гранитных плит выглядят не только не эстетично, но и небезопасно. Никто не хочет, чтобы летом дети играли вблизи острых каменных граней.

Все вышеперечисленное — проблема износа внешней отделки. Есть и другая сторона вопроса: функционирование. Многие заметили, что в этом году фонтан утратил часть своей мощности. Столб воды не бьет и на половину своей заявленной высоты, едва достигая полутора метров. Причиной этого являются жалобы граждан на брызги воды. Диаметра чаши не хватает, и при работе насосов на полную мощность из-за брызг территория вокруг покрывается лужами. Делать вывод о неисправности нельзя — фонтан регулярно обслуживают. Чистка проводится еженедельно.

Данных о том, какие средства придется задействовать для ремонта фонтана, пока нет, заявляют чиновники.

— Нет бюджетного плана на 2019 год. Даже оценки повреждений фонтана еще нет. Нет дефектной ведомости. Как только будет дефектная ведомость, станет понятно, сколько надо денег. Там просто замена плитки, и все. Там стоят абсолютно новые, в прошлом году купленные насосы. — поясняет «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела городского культуры Оксана Мокриенко.

Фонтан Желаний был открыт в 2014 году. На его строительство было потрачено 5 млн рублей. Лишь пятая часть этих денег была выделена из бюджета. Построен он был при поддержке нескольких крупных предприятий города, выступивших спонсорами и пожертвовавших 4 млн рублей, а также жителей, что помогали выбрать название. В ходе конкурса, в котором проголосовали более 1000 человек, победил фонтан Желаний.

Конструкция диаметром 8 метров летом должна выпускать столбы воды высотой в 5 метров, а зимой потоки воды заменяет дугообразная светодиодная подсветка, переливающаяся несколькими цветами. Таким образом визитная карточка городского парка может радовать посетителей и прохожих круглый год. Популярность достопримечательности можно оценить количеством фотографий, которые бердчане делают на фоне фонтана. В соцсети ВКонтакте сложно найти новые фотографии на фоне изюминки городского парка, тогда как фотографий за прошлые годы — уйма. Остается надеяться, что своевременный ремонт фонтана вернет ему популярность среди жителей нашего города.