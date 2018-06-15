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16 пар поженились в Бердске 15 июня

Год назад свадеб в этот день в бердском ЗАГСе было больше.

15.06.2018 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой Нет комментариев

16 пар поженились в Бердске 15 июня

Для Алексея Огородникова и Анастасии Щербининой главное в браке- взаимопонимание

В Бердске в прошлую пятницу открыли летний свадебный сезон 16 пар. Сегодня, 15 июня, связать себя узами брака изъявили желание такое же число горожан.

Молодожены рассказали «Курьер. Среда. Бердск» историю своего знакомства и поведали, что поможет им прожить долгую жизнь в браке.

Анастасия Щербинина познакомилась со своим будущим супругом Алексеем Огородниковым в соцсетях. На протяжении двух лет они общались по переписке. Когда увиделись в живую, поняли, что созданы друг для друга.

Повстречавшись пять лет, решились связать себя узами брака. Свадьбу летом выбрали не случайно — прекрасная погода располагает к прогулкам.

Новоиспеченные супруги планируют посетить парк чудес, вечером поужинать с друзьями, а в субботу молодожены отправятся в зоопарк.

Чтобы прожить в браке долго и счастливо, важны взаимопонимание и умение поддержать в трудную минуту, убеждены супруги.

16 пар поженились в Бердске 15 июня

По мнению Галины и Александра Прудниковых доверие — основа крепкого брака

Бердчане Галина и Александр познакомились на улице. Завязался разговор и
Александр Прудников понял, что Галина именно тот родной человек, о котором он мечтал свою свою жизнь. По мнению супругов, главное в браке доверять друг другу и все делать вместе.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» ведущий специалист бердского отдела ЗАГС Маргарита Ярославцева, на 15 июня назначена торжественная регистрация 16 пар. В 2017 году в третью пятницу июня поженились17 пар.


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