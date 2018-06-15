16 пар поженились в Бердске 15 июня

Для Алексея Огородникова и Анастасии Щербининой главное в браке- взаимопонимание
В Бердске в прошлую пятницу открыли летний свадебный сезон 16 пар. Сегодня, 15 июня, связать себя узами брака изъявили желание такое же число горожан.
Молодожены рассказали «Курьер. Среда. Бердск» историю своего знакомства и поведали, что поможет им прожить долгую жизнь в браке.
Анастасия Щербинина познакомилась со своим будущим супругом Алексеем Огородниковым в соцсетях. На протяжении двух лет они общались по переписке. Когда увиделись в живую, поняли, что созданы друг для друга.
Повстречавшись пять лет, решились связать себя узами брака. Свадьбу летом выбрали не случайно — прекрасная погода располагает к прогулкам.
Новоиспеченные супруги планируют посетить парк чудес, вечером поужинать с друзьями, а в субботу молодожены отправятся в зоопарк.
Чтобы прожить в браке долго и счастливо, важны взаимопонимание и умение поддержать в трудную минуту, убеждены супруги.
По мнению Галины и Александра Прудниковых доверие — основа крепкого брака
Бердчане Галина и Александр познакомились на улице. Завязался разговор и
Александр Прудников понял, что Галина именно тот родной человек, о котором он мечтал свою свою жизнь. По мнению супругов, главное в браке доверять друг другу и все делать вместе.
Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» ведущий специалист бердского отдела ЗАГС Маргарита Ярославцева, на 15 июня назначена торжественная регистрация 16 пар. В 2017 году в третью пятницу июня поженились17 пар.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10