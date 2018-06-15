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Парковку от бизнес-центра «Вега» перенесут к фабрике «Мастер и К» в Бердске

Парковку рядом с МСЧ «Вега» оставят, если не будет нареканий со стороны ГИБДД

15.06.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Михаила Зюкова Нет комментариев

Парковку от бизнес центра Вега перенесут к фабрике «Мастер и К» в Бердске

Парковки расположатся справа от бизнес-центра

Лишатся парковок в районе 18 квартала на ул. Ленина жители Бердска. И сразу возникнет проблема у сотни автомобилистов, приезжающих в банки, крупные торговые точки и в медсанчасть, расположенных поблизости. Бердчане говорят о том, что ликвидация парковочных мест может навредить бизнесу.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в конце мая комиссия, в состав которой вошли представители минтранса Новосибирской области и федерального Управления автодорог, оценивала работы, проводимые в рамках реализации программы «Безопасные и качественные дороги».

Комиссия потребовала, чтобы к нормативам привели проблемный участок на пересечении ул. Кирова и Ленина — для этого необходимо ликвидировать парковки.

По словам начальника УЖКХ Владимира Захарова, парковку построили лет 30 назад. Сейчас это является грубейшим нарушением. Норматив гласит о том, что и слева, и справа от светофора не должно быть парковок.

Город искал альтернативу старым парковочным местам. И нашел.

— Парковки расположатся на въезде на территорию компании «Мастер и К». Справа от бизнес-центра. По обе стороны проезда. У нас уже есть проект. Около «Веги» парковки мы будет оставлять. Но у нас есть контролирующий орган, ГИБДД, если он скажет, что нельзя, будем действовать по другому, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 14 июня Владимир Захаров.

Есть новый норматив на пешеходные переходы в школы и детские сады. Раньше, если калитка выходила на дорогу, то там делали пешеходный переход, а теперь его нужно перенести влево или вправо на 30 метров. Чтобы не было прямого выхода на проезжую часть. Даже если этот выход оборудован. Получается, чтобы все это выполнить, сначала должны заварить калитки, а потом все переоборудовать, отметил Захаров.

— Так вот, парковки делали еще в 90-ые годы. Тогда их можно было делать, теперь нельзя, — категоричен Владимир Николаевич.

По словам руководства компании «Мастер и К», земля, где хотят устроить парковку, принадлежит городу, но определенное время по договоренности с горадминистрацией, предприятие ею пользовалось.

— Коль создалась такая ситуация, закрыли парковки, мы не можем возражать. Людям парковки нужны. Мы немножко подвигаемся в рамках границ земельных участков, за нами закрепленных. Как только будет подготовлен план-смета, мы свои границы отодвигаем, а та организация, которая будет заниматься реконструкцией, займется этим вопросом, — пояснили в «Мастер и К».


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