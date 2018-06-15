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Осужденный за взятку экс-мэр Бердска как студент-юрист получил подарок в колонии

Илья Потапов закончил второй курс юрфака новосибирского филиала Питерского университета. В вузе отметили высокое качество его курсовой работы.

15.06.2018 Фото: ГУ ФСИН по НСО Нет комментариев

Осужденный за взятку экс мэр Бердска как студент юрист получил подарок в колонии

Илье Потапову в ИК-18 представители ВУЗа поздравили с хорошей учебой

В новосибирской исправительной колонии №18 вручили осужденным дипломы об окончании вуза и подарки студентам. Среди последних и бывший мэр Бердска Илья Потапов, приговоренный к 10 годам строго режима. Как сообщал «Курьер. Среда Бердск», в колонии Илья Николаевич работает библиотекарем и получает второе высшее образование в Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики.

После обучения в Новосибирском филиале этого вуза осужденный Денис Лузинов стал специалистом в области менеджмента, рассказали в управлении ФСИН по Новосибирской области. Учиться он начал еще на свободе, но так и не доучился. Буквально за 3 месяца до окончания пятилетнего срока дающегося восстановление в учебном заведении, Денис решил не упускать момент и получить заветные корочки.

Восстановиться в учебном заведении осужденному помогли сотрудники отдела по воспитательной работе, они связались с руководством Новосибирского филиала Санкт-Петербургского университета и Денис начал проходить дистанционное обучение. Защита дипломной работы тоже проходила удаленно — в режиме «онлайн». А уже 14 июня ИК-18 посетили руководители вуза и торжественно вручили диплом о высшем образовании.

Не смогли представители университета не отметить еще одно студента — Илью Потапова. В этом году осужденный окончил второй курс, с чем его и поздравили гости из образовательного учреждения, особо отметив высокое качество курсовой работы.

— Сегодня, получение высшего образования активно набирает популярность в стенах учреждения. Процесс обучения подготавливает отбывающих наказание к жизни в современном гражданском обществе после освобождения и подтверждение этому — десятки новых заявлений о поступлении, собранных во время встречи с представителями университета, — рассказали в ведомстве.


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