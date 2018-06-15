Стихи Шнурова: пенсионный возраст, как морковка для осла недостижим

Сергея Шнурова оштрафовали за мат на концертах
В четверг 14 июня в стране было две главных новости. Хорошая — Россия обыграла сборную Саудовской Аравии на чемпионате мира по футболу и долгожданная — пенсионный возраст, судя по всему, повысят. Мужчинам — до 65 лет, женщинам — до 63. Повышение стоит ожидать уже с начала 2019 года, а законопроект могут одобрить уже в ближайшие месяцы.
Про повышение пенсионного возраста в России говорили давно и, наверное, многие морально уже были готовы к тому, что рано или поздно это случится. Лидер группировки «Ленинград», которому, к слову, до пенсии еще 20 лет (сейчас Сергею Шнурову 45 лет, — примеч. ред.) и вовсе не сдержался и по традиции написал на новость дня стихотворение.
«Здесь нужна какая-то сноровка,
Чтоб не забухать, не заколоться.
Пенсионный возраст, как морковка,
Перед осликом, что кружит у колодца.
Не достичь его, как горизонта.
Ты к нему, а он совсем не ближе.
Не спасёт позитивизм Огюста Конта.
Дайте водки и две пачки сижек.
Пьяненький уже сижу у сквера.
Жизнь прекрасна, хоть не умирай!
Пенсионный возраст это вера,
Как загробный мир, как ад и рай!
Пенсионный возраст это идол,
Образ, а под красками — фанера.
Может есть, но я давно не видел,
Не во сне, а наяву пенсионера».
На рифмованные мысли Шнурова по поводу повышения пенсионного возраста в России бурно отреагировали и те, кому до пенсии еще 40 лет, и те, кто уже на пороге… Буквально за час его отметили более 50 тысячи человек и оставили почти 400 комментариев, передает КП.
— Да уж. Суровая приближающаяся действительность в одном стихотворении, — подметила mihtar77.
— Думала пойду на пенсию через 8 лет, оказывает, через 16, — вздыхает dudyreva93.
— Благодарю за реальность происходящего! — написала riumkinanata.
— А я вот вижу пенсионеров каждый день на работе, у нас их много, — ответила Шнурову helenahush, но лидер «Ленинграда» в диалог так и не вступил.
Всем избирателям Путина посвящается.
Сами ведь голосовали, никто не заставлял. Слезы по щекам текли от восторга.
Ну, жрите теперь полными ложками. И пенсии в 65 (кто доживет), и закрытие сельских школ и больниц, и Платон,и ЕГЭ, и храмы вместо вузов и школ, и все другие либеральные прелести.
Путинизм это высшая стадия ельцинизма.
Вы думали это «Штирлиц стал фюрером»? Да нет же, это просто трезвый Ельцин.)
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Аноним — ну что же вы сразу в ящик собрались:»и пенсии в 65 /кто доживет/,и закрытие сельских школ и больниц….».Такую ересь мог только написать человек,который очень молодой и ему до пенсии ещё лет 40,не так ли??? Ну что же вы так,меланхольные,вдруг стали причитать и убиваться,вы что не думаете до этого возраста дожить? Правительство эту реформу будет проводить последовательно,а не сразу,а во-вторых:в других странах Европы эта система существует уже несколько лет и люди не убиваются,и не причитают,так что у вас с головой-то случилось? Вы меня,конечно,все простите и я вас всех тоже прощаю,но думайте немного по другому,21 век уже на дворе,уже не только дворники и уборщицы нужны,а и квалифицированные кадры.
Человек ——
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Правильнее давать пенсию не по возрасту, а по стажу работы. Отработал 40 лет — получай пенсию, а если не отработал — то получишь в 65 лет в соответствии с уплаченными налогами.
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Бухайте меньше, кушайте нормальную еду, живите правильно и доживете минимум до 100 лет!
А те, кто выбрал образ жизни «Шнура» и до 50 не доживает обычно, так что какой смысл возмущаться: как морковка была недостижима, так и осталась!
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а хватит её на всех, «правильной-то» еды?
И, всем ли она по карману?
Или это из той же песни что мол скоро лебеда поспеет- чего вы переживаете. Да и лечиться корой дуба надо а не лекарствами.
Про это речь?
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Овощи на даче, заготовки на зиму, мяско у родни в деревне — все это не сложно.
Хотя любителям айфонов и инстаграмов не понять — ведь это РАБОТАТЬ надо, а они только ныть и требовать умеют
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Дача далеко не у всех есть. До неё тоже ездить надо. И, в последнее время это всё дороже и проблемней(проблемы с транспортом и дорожающим бензином). К тому же, если БЫ в самом деле занимались посадками, то знали БЫ что с семенами нынче дела тоже совсем не радужно обстоят.
Мяско у родни в деревне- вообще улыбнуло. Не у всех родня-то есть в деревнях. А те кто из деревень на продажу барыжит, ещё не факт что безопасней и экологичней чем в магазине будет мяско, там-то хоть какой-то контроль есть на стадиях приемки(а часто и производства). А этим-то вообще ничто не мешает бурдой всякой кормить, лишь бы ускорить рост и сбыть поскорее.
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В данном вопросе согласен с вами: и ездить непросто и экологичность под вопросом.
Но все же напомню известную истину:
«Кто хочет — ищет возможности
А кто не хочет — причину».
Давайте все же возможности обсудим:
1. дачи в районе водозабора стоят 200-300 тысяч. Это с домиком в котором вполне можно летом жить. Согласитесь — это не является неподъемным!
2. транспорт общественный на дачи все же ходит, да и на велике полезно. Ведь это повод ЗОЖ поддерживать!
3. Мясо конечно приходится покупать. Если нет родни — есть хорошие люди: знакомые и форумы — всегда подскажут и порекомендуют у кого можно хорошее купить — это реально не сложно и я сам иногда пользуюсь рекомендациями. (Еще кстати сюда же масло, творог, сметану и молоко — все по той же схеме и даже в Бердске у нас есть + Маяк/Сосновка).
Конечно, не у всех есть время занимать дачами, но возможность приобретать хорошие продукты — есть у всех.
В конце концов можно пожертвовать разнообразием в пользу хороших продуктов — в итоге за счет отсутствия лечения дешевле выйдет, да и пенсией воспользуетесь
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1. Не соглашусь- сейчас многие семьи работают только на оплату жкх и еды. 300 тыр это вполне себе серьёзная для них сумма. ps/ А дач этих на всех хватит?
2. С рассадой ездить будете?? И вывозить потом на велике урожай? В самом деле? Ну, попробуйте на практике а не на словах. (для справки, мотался на ВЕГА-3…. проклял всё)
3. Ну так, главный вопрос остался без ответа- ВСЕМ «деревенского мяска по-рекомендациям» хватит?
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Есть понятия «оптимизация затрат» и «приоритеты». Вообще дело каждого — общие рекомендации бессмысленны.
И на меня и на вас «деревенского» хватит, не беспокойтесь
Знаю тех, кто выращивает на продажу, но все же как для себя.
Таким и заказать можно и развиваться они готовы если будет спрос.
Но нытикам это доказывать смысла не имеет: они причину хотят найти, а не возможность.
Или Вы из них?…..
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