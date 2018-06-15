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Стихи Шнурова: пенсионный возраст, как морковка для осла недостижим

Лидер группировки «Ленинград» написал очередной стих на злобу дня — повышение пенсионного возраста.

15.06.2018 Фото: Соцсети 10 коммент.

Стихи Шнурова: пенсионный возраст, как морковка для осла недостижим

Сергея Шнурова оштрафовали за мат на концертах

В четверг 14 июня в стране было две главных новости. Хорошая — Россия обыграла сборную Саудовской Аравии на чемпионате мира по футболу и долгожданная — пенсионный возраст, судя по всему, повысят. Мужчинам — до 65 лет, женщинам — до 63. Повышение стоит ожидать уже с начала 2019 года, а законопроект могут одобрить уже в ближайшие месяцы.

Про повышение пенсионного возраста в России говорили давно и, наверное, многие морально уже были готовы к тому, что рано или поздно это случится. Лидер группировки «Ленинград», которому, к слову, до пенсии еще 20 лет (сейчас Сергею Шнурову 45 лет, — примеч. ред.) и вовсе не сдержался и по традиции написал на новость дня стихотворение.

«Здесь нужна какая-то сноровка,

Чтоб не забухать, не заколоться.

Пенсионный возраст, как морковка,

Перед осликом, что кружит у колодца.

Не достичь его, как горизонта.

Ты к нему, а он совсем не ближе.

Не спасёт позитивизм Огюста Конта.

Дайте водки и две пачки сижек.

Пьяненький уже сижу у сквера.

Жизнь прекрасна, хоть не умирай!

Пенсионный возраст это вера,

Как загробный мир, как ад и рай!

Пенсионный возраст это идол,

Образ, а под красками — фанера.

Может есть, но я давно не видел,

Не во сне, а наяву пенсионера».

На рифмованные мысли Шнурова по поводу повышения пенсионного возраста в России бурно отреагировали и те, кому до пенсии еще 40 лет, и те, кто уже на пороге… Буквально за час его отметили более 50 тысячи человек и оставили почти 400 комментариев, передает КП.

— Да уж. Суровая приближающаяся действительность в одном стихотворении, — подметила mihtar77.

— Думала пойду на пенсию через 8 лет, оказывает, через 16, — вздыхает dudyreva93.

— Благодарю за реальность происходящего! — написала riumkinanata.

— А я вот вижу пенсионеров каждый день на работе, у нас их много, — ответила Шнурову helenahush, но лидер «Ленинграда» в диалог так и не вступил.


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(10) Комментариев

  1. Аноним

    Всем избирателям Путина посвящается.
    Сами ведь голосовали, никто не заставлял. Слезы по щекам текли от восторга.
    Ну, жрите теперь полными ложками. И пенсии в 65 (кто доживет), и закрытие сельских школ и больниц, и Платон,и ЕГЭ, и храмы вместо вузов и школ, и все другие либеральные прелести.
    Путинизм это высшая стадия ельцинизма.
    Вы думали это «Штирлиц стал фюрером»? Да нет же, это просто трезвый Ельцин.)

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    • Человек

      Аноним — ну что же вы сразу в ящик собрались:»и пенсии в 65 /кто доживет/,и закрытие сельских школ и больниц….».Такую ересь мог только написать человек,который очень молодой и ему до пенсии ещё лет 40,не так ли??? Ну что же вы так,меланхольные,вдруг стали причитать и убиваться,вы что не думаете до этого возраста дожить? Правительство эту реформу будет проводить последовательно,а не сразу,а во-вторых:в других странах Европы эта система существует уже несколько лет и люди не убиваются,и не причитают,так что у вас с головой-то случилось? Вы меня,конечно,все простите и я вас всех тоже прощаю,но думайте немного по другому,21 век уже на дворе,уже не только дворники и уборщицы нужны,а и квалифицированные кадры.
      Человек —— *IN LOVE*

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  2. Конструктор

    Правильнее давать пенсию не по возрасту, а по стажу работы. Отработал 40 лет — получай пенсию, а если не отработал — то получишь в 65 лет в соответствии с уплаченными налогами.

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  3. ЗОЖ

    Бухайте меньше, кушайте нормальную еду, живите правильно и доживете минимум до 100 лет!

    А те, кто выбрал образ жизни «Шнура» и до 50 не доживает обычно, так что какой смысл возмущаться: как морковка была недостижима, так и осталась!

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    • a.danilov

      а хватит её на всех, «правильной-то» еды?
      И, всем ли она по карману?
      Или это из той же песни что мол скоро лебеда поспеет- чего вы переживаете. Да и лечиться корой дуба надо а не лекарствами.
      Про это речь?

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      • пенсионер

        Овощи на даче, заготовки на зиму, мяско у родни в деревне — все это не сложно.
        Хотя любителям айфонов и инстаграмов не понять — ведь это РАБОТАТЬ надо, а они только ныть и требовать умеют

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        • a.danilov

          Дача далеко не у всех есть. До неё тоже ездить надо. И, в последнее время это всё дороже и проблемней(проблемы с транспортом и дорожающим бензином). К тому же, если БЫ в самом деле занимались посадками, то знали БЫ что с семенами нынче дела тоже совсем не радужно обстоят.
          Мяско у родни в деревне- вообще улыбнуло. Не у всех родня-то есть в деревнях. А те кто из деревень на продажу барыжит, ещё не факт что безопасней и экологичней чем в магазине будет мяско, там-то хоть какой-то контроль есть на стадиях приемки(а часто и производства). А этим-то вообще ничто не мешает бурдой всякой кормить, лишь бы ускорить рост и сбыть поскорее.

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          • местный

            В данном вопросе согласен с вами: и ездить непросто и экологичность под вопросом.

            Но все же напомню известную истину:
            «Кто хочет — ищет возможности
            А кто не хочет — причину».
            Давайте все же возможности обсудим:
            1. дачи в районе водозабора стоят 200-300 тысяч. Это с домиком в котором вполне можно летом жить. Согласитесь — это не является неподъемным!
            2. транспорт общественный на дачи все же ходит, да и на велике полезно. Ведь это повод ЗОЖ поддерживать!
            3. Мясо конечно приходится покупать. Если нет родни — есть хорошие люди: знакомые и форумы — всегда подскажут и порекомендуют у кого можно хорошее купить — это реально не сложно и я сам иногда пользуюсь рекомендациями. (Еще кстати сюда же масло, творог, сметану и молоко — все по той же схеме и даже в Бердске у нас есть + Маяк/Сосновка).

            Конечно, не у всех есть время занимать дачами, но возможность приобретать хорошие продукты — есть у всех.
            В конце концов можно пожертвовать разнообразием в пользу хороших продуктов — в итоге за счет отсутствия лечения дешевле выйдет, да и пенсией воспользуетесь :)

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            • a.danilov

              1. Не соглашусь- сейчас многие семьи работают только на оплату жкх и еды. 300 тыр это вполне себе серьёзная для них сумма. ps/ А дач этих на всех хватит?
              2. С рассадой ездить будете?? И вывозить потом на велике урожай? В самом деле? Ну, попробуйте на практике а не на словах. (для справки, мотался на ВЕГА-3…. проклял всё)
              3. Ну так, главный вопрос остался без ответа- ВСЕМ «деревенского мяска по-рекомендациям» хватит?

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              • местный

                Есть понятия «оптимизация затрат» и «приоритеты». Вообще дело каждого — общие рекомендации бессмысленны.

                И на меня и на вас «деревенского» хватит, не беспокойтесь ;)
                Знаю тех, кто выращивает на продажу, но все же как для себя.
                Таким и заказать можно и развиваться они готовы если будет спрос.

                Но нытикам это доказывать смысла не имеет: они причину хотят найти, а не возможность.
                Или Вы из них?…..

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