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56 сибирских абонентов «Ростелекома» выиграли билеты на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™

Определились победители розыгрыша билетов на все 64 матча Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™, который «Ростелеком», как официальный Региональный спонсор FIFA 2018™, проводил с 10 апреля по 09 июня 2018 года.

15.06.2018 Нет комментариев

56 сибирских абонентов «Ростелекома» выиграли билеты на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™

Лариса Атальянц из Томска приехала за своим призом в Новосибирск

Всего среди российских абонентов «Ростелекома» было разыграно более пяти тысяч билетов, в Сибири счастливыми обладателями стали 56 поклонников футбола.
Билеты вместе с паспортом болельщика пользователи услуг компании из Сибири получают в офисах продаж «Ростелекома» в четырех городах: Новосибирске, Красноярске, Омске и Иркутске.
Томичка Лариса Атальянц свой приз получала в Новосибирске. Она стала обладательницей билета на матч «Австралия-Перу», который состоится в Сочи на Олимпийском стадионе «Фишт» 26 июня. «Наша семья никогда не выигрывала в конкурсах. А здесь все произошло по счастливой случайности. У нас были накоплены бонусы в «Личном кабинете», и мы решили потратить их таким образом. На матч поедет сын. Я сама болею за нашу хоккейную сборную и билеты на хоккей бы точно никому не отдала, – смеется Лариса Геннадьевна. – Удивительно, что билет на матч в Сочи у нас первой категории. То есть, самые удобные и дорогие места, которые позволяют максимально близко увидеть все, что будет происходить на поле».

В регионах Сибири в розыгрыше билетов на ЧМ-2018 приняли участие более трех тысяч абонентов «Ростелекома», зарегистрированные в программах лояльности: «Бонус» или «Онлайм Бонус». Участники розыгрыша на специальном сайте проекта https://fifa2018.rt.ru/ выбирали нужные матчи, разбитые на 6 туров. Больше шансов на победу было у пользователей услуг компании, которые накопили и потратили максимальное количество бонусных баллов. Дополнительные бонусы, кстати, можно было получить за участие в опросе на портале http://info.sibnet.ru/article/537628/. Некоторым счастливчикам именно таким образом удалось выиграть билеты на два матча.

56 сибирских абонентов «Ростелекома» выиграли билеты на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™

Екатерина Мищенко получает билет на ЧМ

Благодаря «Ростелекому» жительница Новосибирска Екатерина Мищенко 26 июня поедет на матч «Нигерия – Аргентина» в Санкт-Петербург. «В первую очередь, этот розыгрыш был моим последним шансом увидеть чемпионат. Начиная с октября мы с друзьями пытались приобрести билеты, но ни разу не получалось провести покупку, все расхватывалось за секунды, даже когда специально караулили старты продаж, –рассказала Екатерина. – Когда у «Ростелекома» начался розыгрыш, мы участвовали всей нашей компанией, но выиграла только я одна. Радуюсь, что поеду на матч «Нигерия-Аргентина», очень надеялась посмотреть именно его».
В Новосибирске зарегистрировалось самое большое количество болельщиков: в розыгрыше билетов на матчи Чемпионата мира по футболу приняло участие более 700 абонентов «Ростелекома». Почти 400 пользователей услуг компании претендовали на бесплатные билеты в Омской области. В Иркутской области потратили свои бонусы, чтобы получить право на бесплатный билет, 360 абонентов провайдера цифровых услуг и решений. 343 и 337 жителей соответственно испытали свою удачу в Красноярском и Алтайском краях.
Всего в ходе розыгрыша призов болельщики стали обладателями 5028 бесплатных билетов. Например, на матче-открытии «Россия – Саудовская Аравия» побывали 27 абонентов компании. Благодаря совместному с FIFA проекту в среднем на каждый матч попали по 60-80 футбольных болельщиков – участников розыгрыша. На финал в «Лужники» поедут 113 абонентов «Ростелекома».

«Чемпионат мира по футболу – это всегда грандиозное событие в мире спорта. На целый месяц внимание всех болельщиков, и особенно российских, будет приковано к каждому матчу. «Ростелеком» постарался сделать все, чтобы наши абоненты смогли стать непосредственными участниками спортивного праздника. Это и розыгрыш билетов на все игры, и телеканал «Матч!Ультра», который 24 часа в сутки будет транслировать только события FIFA 2018™, и акция «Футболомания». Уверен, чемпионат подарит нам много положительных эмоций, таких как выигранный стартовый матч российской сборной у команды Саудовской Аравии, которые мы запомним», – отметил вице-президент – директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.
Большая часть победителей розыгрыша билетов на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™ уже получили свои призы (билеты) по всей России. До 20 июня они будут вручены счастливым болельщикам на полуфинальные матчи, до 30 июня – на финальную игру.


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