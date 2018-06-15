Кличку «деда Саша» дали сокамерники арестованному за «хищение воды» на 190 млн рублей экс-директору КБУ Бердска

Перед тем, как вынести решение о мере пресечения экс-директору Комбината бытовых услуг Бердска Александру Кожину сегодня, 15 июня, суд заслушал доводы следствия, защиты и самого арестованного. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», срок содержания под стражей Кожина, обвиняемого в превышении полномочий, повлекшем ущерб предприятию и муниципалитету в сумме более 190 млн рублей. По версии следствия, он «простил» 170 млн МК «Сибиряк» и 20,6 млн компании «СтройРегионСервис» за использованную воду.

Обвинение настаивало на продлении содержания в СИЗО до завершения расследования, защита просила домашний арест, ссылаясь на плохое состояние здоровья Александра Юрьевича и частичное признание вины. Сам подсудимый утверждает, что скрываться от следствия не собирается, а в «тюрьме» ему не могут оказать должной медицинской помощи.

Кожин рассказал о суровых условиях следственного изолятора. Он сидит в камере с шестью молодыми людьми, попавшие туда в основном за распространение наркотиков. Сокамерники называют его «деда Саша», поскольку он самый старший. По словам Александра Кожина, в СИЗО ему не разрешают пользоваться глюкометр, поэтому он не знает уровень сахара. И не выводят на прогулки, хотя врач рекомендовал ему делать не менее 10 тыс. шагов в день. На этом фоне у него обострились и другие болезни.

— Ничего мне там не предоставляют. Мои обращения с управление СИЗО, чтобы мне давали хотя бы периодически контролировать сахар, к сожалению, не возымели (действия), — сообщил Кожин.

Автор видео Анастасия Солодкова



Кроме того, Александр Кожин беспокоится о безопасности своей семьи. Пока он находится в «тюрьме», на жену и дочь могут оказывать давление, а он не сможет защитить. Поэтому обвиняемый просил журналистов не снимать его супругу, которую суд вызвал в заседании в качестве свидетеля.

Автор видео Анастасия Солодкова



Александр Юрьевич еще раз высказал суду беспокойство состоянием своего здоровья, которое может «вообще потерять». Он попросил судью Павла Яковинова прислушаться к его словам, доводам адвокатов и смягчить меру пресечения на домашний арест.

Тем более, что его супруга не возражала. В большой новосибирской квартире они живут вдвоем, каждый из них имеет треть в собственности. Елена Кожина рассказала, что беспокоится о здоровье супруга, сообщив, что в домашних условиях ему стало бы намного лучше.

Но суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил содержание под стражей еще на 2 месяца — до 25 августа включительно, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Арестованного под конвоем вновь увезли в новосибирское СИЗО №1.